Соперник Беспутина – о положительной допинг-пробе боксера: Это позор и неуважение к боксу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 января 2020 11:34БоксНечаев Юрий

Соперник Беспутина – о положительной допинг-пробе боксера: Это позор и неуважение к боксу

В анализах спортсмена обнаружен Лигандрол.

Российский боксер Раджаб Бутаев прокомментировал информацию о том, что чемпион мира по боксу в полусреднем весе Александр Беспутин не прошел допинг-контроль.

«Я не удивлен. Никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг). Он и его команда долго отказывались, и неохотно пошли на это, только когда я согласился заплатить за обе стороны, включая его. Это позорный поступок и неуважение к боксу», – приводит слова Бутаева ESPN.

Напомним, 1 декабря 2019 года Беспутин по очкам единогласным решением судей одержал победу над Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. В допинг-пробе спортсмена, взятой после этого боя, был обнаружен препарат Лигандрол, помогающий увеличивать мышечную массу.

28-летний Беспутин на профессиональном ринге провел 14 поединков и во всех одержал победы (9 нокаутом). В послужном списке Бутаева 12 побед (девять нокаутом) при одном поражении.

Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
Анри Хагуш: В чемпионате России хочется быть выше «Спартака» и «Локомотива» Защитник «Арсенала» рассказал о том, как провел отпуск и с каким настроением подходит к первым сборам. 14.01.2020 08:00 Футбол Григорьевская Юлия
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дацика задержали за незаконный переход границы Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру Дацик проведет бой 15 декабря
Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев
Даешь Панарину звание почетного гражданина Нью-Йорка… …Как это сделали несколько лет назад в Вашингтоне, отблагодарив за хоккейный бум в столице США Александра Овечкина. 14.01.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
Новости
12:36 Футбол Сергей Якунчиков: Бабаев решил, что я не буду выполнять свои обязанности после матча с «Краснодаром»
11:58 Футбол Пилипчук назначен новым главным тренером «Спартака-2»
11:46 Хоккей Сидни Кросби: Мало кто может доминировать так, как Малкин
11:34 Бокс Соперник Беспутина – о положительной допинг-пробе боксера: Это позор и неуважение к боксу
11:21 Футбол Источник: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак»
11:06 Теннис Матчи квалификационного раунда Australian Open прерваны из-за лесных пожаров
10:53 Футбол Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»
10:42 Футбол Жозе Моуринью: Если Эриксен решит уйти, он должен сделать это с высоко поднятой головой
10:26 Футбол «Манчестер Юнайтед» отменил сборы в Катаре по соображениям безопасности
10:10 ММА Ли и Оливейра встретятся в главном бою на турнире UFC в Бразилии
09:52 Футбол «Манчестер Сити» не продал Стоунза в «Арсенал»
09:40 Хоккей Никита Кучеров: Все в порядке. «Тампа» победила и идет дальше
09:29 Биатлон Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону
09:15 Баскетбол Ассистент главного тренера БК «Химки»: Против «Валенсии» мы не показали солидной игры
08:55 Теннис Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде
08:41 Хоккей Евгений Малкин: Кросби – лидер «Питтсбурга», отличный игрок и товарищ по команде
08:28 Хоккей Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть в гостях «Колорадо» (видео)
08:11 Бокс Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
07:46 Теннис Кудерметова обыграла Беллис и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте
07:31 Баскетбол Димитрис Итудис: Против «Реала» ЦСКА показал победный баскетбол и огромный характер
Расследование "НИ": сколько деревьев останется в московских дворах после реновации
9 лет жизни: суд Башкирии наказал государство за волокиту расследования дела
Скандальная экс-чиновница мэрии Петрозаводска займется сувенирами в музее «Кижи»
Свиной грипп в Оренбуржье убил 39-летнюю женщину
Машину детской реанимации заметили на границе Украины и Ростовской области
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика