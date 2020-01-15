Соперник Беспутина – о положительной допинг-пробе боксера: Это позор и неуважение к боксу В анализах спортсмена обнаружен Лигандрол.

Российский боксер Раджаб Бутаев прокомментировал информацию о том, что чемпион мира по боксу в полусреднем весе Александр Беспутин не прошел допинг-контроль.

«Я не удивлен. Никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг). Он и его команда долго отказывались, и неохотно пошли на это, только когда я согласился заплатить за обе стороны, включая его. Это позорный поступок и неуважение к боксу», – приводит слова Бутаева ESPN.

Напомним, 1 декабря 2019 года Беспутин по очкам единогласным решением судей одержал победу над Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. В допинг-пробе спортсмена, взятой после этого боя, был обнаружен препарат Лигандрол, помогающий увеличивать мышечную массу.

28-летний Беспутин на профессиональном ринге провел 14 поединков и во всех одержал победы (9 нокаутом). В послужном списке Бутаева 12 побед (девять нокаутом) при одном поражении.