Александр Беспутин: Мы ничего не употребляли, я чист! 30 ноября россиянин завоевал титул чемпиона WBA в полусреднем весе.

СМИ распространили информацию о том, что российский боксер Александр Беспутин получил уведомление о «ненормальном результате допинг-теста» после победного боя за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Проба была взята 30 ноября в Монако после того, как Беспутин победил своего соотечественника Раджаба Бутаева.

Беспутин заявил, что не употреблял запрещенных препаратов, а специалисты в Монте-Карло могли совершить ошибку.

«Пока не прошло расследование, до конца не разобрались, а в СМИ уже дают информацию, что я провалил допинг-тест, – сказал Беспутин в интервью «РИА Новости». – Очень неприятно читать подобное. Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист! Я в себе в этом плане уверен.

В письме от лаборатории было написано: «ненормальный результат теста». И там не было написано: «провал». Сейчас мои представители, в частности адвокат, занимаются всей этой ситуацией. У меня неприятный осадок от этой ситуации. Я сдавал такой же тест во время подготовки в США за месяц до боя, и там было все в порядке.

Мы проконсультировались и узнали, что этот препарат может попасть через питание или добавки. Также в результатах вскрытия допинг-тестов бывают ошибки, и я жду проверку пробы Б в компетентной лаборатории. Например, в США. Ведь специалисты в Монте-Карло могли совершить ошибку

И мне хотелось бы, чтобы после проверок и всех разбирательств, когда, надеюсь, все встанет на свои места, все люди, которые устраивают публичные нападки на меня, так же публично извинились передо мной».

28-летний Беспутин провел на профессиональном ринге 14 поединков, одержав 14 побед (из них 9 нокаутом).