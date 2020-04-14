Николай Валуев: Познер делает ошибку, сравнивая меня с Мухаммедом Али Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера в свой адрес.

- Познер мог с таким же успехом назвать других спортсменов, которые представлены в Госдуме. Забывая, что в Госдуме есть профильные комитеты, которые к этим темам имеют отношения. Это было, наверное, в целом мнение Познера о спортсменах. Я бы не сравнивал себя с Мухаммедом Али, у меня не будет той славы, которой он достиг. И в технике своей я уступаю Али, это надо признать. Если в этом контексте сравнивать, то конечно.

В спорте все время кого-то сравнивают. Сравнивая кого-то, Познер показывает тот факт, что сам он в спорте не сильно разбирается. Можно это делать хотя бы по антропометрии, потому что они определенно двигаются. Невозможно сравнивать, например, Валуева и Тайсона, или Ломаченко с его лучшим другом Усиком. Познер делает ошибку, сравнивая меня с Мухаммедом Али. Мне не дано порхать как бабочка и жалить как пчела, потому что я вешу чуть ли не на 50 кг больше, чем Али, – передает слова Валуева Sport24.ru.

Напомним, что в интервью Sports.ru Познер, отвечая на вопрос о работе спортсменов в Госдуме, заявил: «Не хочу сказать ничего плохого о Валуеве, хотя боксер он был совершенно никакой. Мягко говоря, не Мохаммед Али. У меня нет ощущения, что он владеет вопросом в той степени, в которой необходимо владеть». Также Познер рассказал, почему спортсмены поддерживают действующую власть.