Познер рассказал, почему спортсмены поддерживают действующую власть Об этом известный журналист заявил в интервью Sports.ru.

Телеведущий Владимир Познер высказался о позиции спортсменов по отношению к действующей власти.

«Это их надо спросить. Я думаю, что если человек хочет делать карьеру и дальше продвигаться, то один из способов добиваться этого – поддерживать сильных мира сего. Показать свою преданность, патриотизм и так далее.

Кстати, когда какой-нибудь спортсмен начинает критически говорить о власти, обычно это не кончается уж очень хорошо», – сказал Познер.