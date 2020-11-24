Кокляев вызвал на боксерский поединок Дацика (видео)

Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Кокляев вызвал на поединок российского бойца Вячеслава Дацика.

«Всем привет, дорогие друзья! Ознакомившись с комментариями под видео, где я вызываю на боксерский поединок медийную личность, было немало комментариев, где мне предложили сразиться со Славой Дациком. Ну что же, идея неплохая, я думаю, вы меня поддержите. Я вызываю на боксерский поединок Вячеслава Дацика. Слава, давай скрестим наши шпаги в этом прекрасном виде спорта под названием бокс. Я готов!» - заявил Кокляев в видеообращении, опубликованном в инстаграме восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике.

Напомним, что Дацик вышел на свободу 13 ноября, отбыв наказание за незаконное пересечение границы с Эстонией. 19 числа российский боец вызвал на поединок Адама Яндиева, который пару недель назад избил Сергея Харитонова.