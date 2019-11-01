Мэйвезер обещал нокаутировать Нурмагомедова Ранее он победил Конора Макгрегора.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер готов провести боксерский поединок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я готов провести бой. Могу заняться его организацией. Поединок пройдет по правилам бокса. Это будет моя игра. Он первый заговорил о встрече со мной. Значит, пусть приходит в мой мир.

Слышал его интервью. Он сказал, что я не смог нокаутировать Макгрегора, а ему удалось отправить ирландца в нокдаун. Верно? Окей, приходи и я уложу тебя спать», – приводит слова американца ESPN.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов планирует вернуться весной 2020 года и провести бой против американца Тони Фергюсона.