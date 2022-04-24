Карякин сделал пакость всем любителям шахмат в России

Сергей Карякин не так давно был забанен Международной шахматной федерацией (FIDE). Срок скорее символический. Серьезных турниров в этот период нет. Так что это просто обозначение наказания, а не само наказание. Поводом стали политические высказывания гроссмейстера (Чтобы не попасть под «раздачу» со стороны властных структур, суть конфликта не пересказываем, и свою позицию не обозначаем. Если кратко её обозначить, то спортсмены должны играть без ограничений и имеют право на свободное выражение почти любых взглядов и любых позиций).

Общество разделилось – кто-то высказывал поддержку Карякину, кто-то поддерживал решение FIDE. Но теперь ситуация в корне изменилась: Карякин стал писать доносы на многочисленные шахматные сайты, которые, по его мнению, его не поддержали.

Среди пострадавших от действий обидевшегося на весь мир Карякина оказался самый популярный шахматный сайт в мире – Chess.com. Это хорошо известный сайт для игры в шахматы онлайн, который помимо основной функции еще включает в себя огромное количество надстроек – это и форум, и шахматная социальная сеть. По данным Alexa.com, является самым популярным шахматным сайтом в мире.

После жалобы Сергея Карякина в Роскомнадзор, ведомство приняло решение ограничить доступ к ресурсу. Здесь «Советский спорт» сообщал об этом все подробности.

Симпатизируя Карякину и понимая его обиду, все-таки хочется напомнить, что спортсмены являются своего рода образцами для подражания, а главное – основными популяризаторами своего вида спорта для простых болельщиков. То, что Сергей Карякин пошел войной на шахматные сайты – чести ему не делает точно.