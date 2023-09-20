Жульничество в шахматах всем надоело. Экс-чемпион мира жёстко разнёс читеров

Тема нечестных путей к победе в шахматных поединках не раз возникала и до того, как в мир древней игры стремительно ворвались современные технологии. Но, как правило, всё ограничивалось банальными «туалетными скандалами». Один гроссмейстер обвинял другого в том, что соперник слишком часто выходит из зала и теоретически может с кем-то советоваться. Поэтому дальше ничем не подкреплённых разговоров дело не шло.

В современных шахматах компьютерный анализ занимает, по сути, большую часть подготовки к важным соревнованиям. Пышным цветом расцвели и онлайн-турниры, избавившие любителей и профессионалов, находящихся далеко друг от друга, от такого пережитка прошлого, как игра по переписке.

У такого формата немало плюсов. В разгар пандемии коронавируса именно онлайн-турниры спасли мир шахмат от длительной изоляции. Но когда соревнования в интернете обрели популярность и обзавелись солидным призовым фондом, неминуемо не мог не возникнуть острый вопрос. А именно — справедливо ли разыгрывать десятки тысяч долларов в условиях, когда каждый из участников может собрать вокруг себя целую команду помощников. А заодно и пользоваться всеми благами электронного разума.

Поначалу на эту проблему тоже закрывали глаза. До тех самых пор, пока на бескрайних онлайн-просторах не появился американец Ханс Ниманн. Шахматист, о котором ещё совсем недавно слышали только истинные фанаты игры на клетчатой доске, стал выигрывать турниры, проводимые в интернете, один за другим. И дело было даже не в самом факте побед — появлению нового самородка в довольно тесном шахматном сообществе только порадовались бы.

FIDE

Но уровень игры Ниманна резко менялся от партии к партии — и это не могло не вызвать подозрений. Первым претензии американцу предъявил один из лучших шахматистов современности - добровольно сложивший с себя полномочия чемпиона мира Магнус Карлсен. Причём, вопросы к сопернику у него возникли во время турнира в Сент-Луисе, проходившего в традиционном формате. Игра Ниманна в ряде ситуаций явно напомнила титулованному норвежцу компьютерные алгоритмы. По завершении онлайн-турнира Champions Chess Tour подозрения Карлсена только усилились. Магнус открыто обвинил оппонента в нечестной игре.

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А совсем недавно история получила продолжение. Теперь с критикой на Ниманна обрушился ещё один экс-чемпион мира. Владимир Крамник сыграл с американцем на популярном шахматном сайте две партии. И уступив в первой из них при очень сомнительных действиях представителя США, во второй быстро подставился под мат. Тем самым, дав понять Ниманну, что больше не желает играть с ним. Ханс воспринял посыл и нажал кнопку «Сдаться».

FIDE

В свою очередь, Крамник после этой онлайн-встречи с Ниманном не стеснялся в оценках. Подчеркнув, что один человек не может в двух соседних партиях играть сначала как международный гроссмейстер, а затем как второразрядник.

Американец ответил постом в соцсети, в котором пригласил Крамника провести совместный тренировочный сбор, чтобы четырнадцатый чемпион мира лично оценил уровень его игры. При этом назвав себя большим фанатом Владимира. Но эта неприкрытая лесть не подействовала на Крамника. Ниманн за последнее время слишком испортил свою репутацию, чтобы к его словам можно было бы относиться всерьёз.

РИА Новости

После ещё одной встречи с Ниманном за виртуальной доской, которая закончилась двумя победами американца, Владимир Крамник и вовсе решил отказаться от игры на одной из самых популярных онлайн-платформ. Заявив, что там слишком много мелких мошенников, а он, в свою очередь будет пытаться очистить шахматы от этой «болезни». Подобная реакция сразу двух обладателей мировой короны почти наверняка заставит задуматься организаторов турниров — чего же всё-таки больше в онлайн-формате — плюсов или минусов. И стоит ли разыгрывать серьёзные призовые при отсутствии контроля над явными нарушениями правил.