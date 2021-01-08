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Пешка, прошедшая в ферзи – почему «Ферзевый гамьит» - это гениальный фильм?
08 января 23:00
автор: Николай Яременко

Пешка, прошедшая в ферзи – почему «Ферзевый гамьит» - это гениальный фильм?

В конце прошлого года американская компания Netflix выпустила мини-сериал «Ферзевый гамбит», который в русской версии перевели как «Ход королевы». Главный редактор «Советского спорта» объясняет, почему это гениальный, если не великий сериал.

Попробую поспорить с моим коллегой по редакции – Юрием Волоховым, который обрушился а этот потрясающий фильм с суровой критикой.

СЕКС, ОДИНОЧЕСТВО И ШАХМАТЫ

Участвовать в дискуссиях о спортивном кино – дело неблагодарное. У каждого свои вкусы, свои пристрастия. Один будет подмечать киноляпы, именно при их помощи станет аргументировать низкое качество увиденного; другой же будет жонглировать терминами «художественный вымысел» и «право художника на свой взгляд». И все будут правы. Скажу одно: чем больше фильмов о кино, тем лучше и для кино, и для спорта особенно. Мы все заинтересованы в популяризации спорта, а кино справляется с этой задачей лучше, чем что бы то ни было.

«Ферзевый гамбит» - это не просто хорошее кино. Это гениальное кино. Абсолютно превосходная работа и операторов, и режиссера, и гримера, и графиков, да вообще всех.

Секс, алкоголь, наркотики, карьера, преодоление себя, поиск себя, семья и одиночество – все эти составные части жизни большинства людей на нашей планете сплетаются в этом сериале в удивительный клубок. Да и сериалом это точно язык не повернется назвать – это качественное полнометражное полотно, просто для удобства восприятия разбитое на серии.

КАСПАРОВ НАУЧИЛ АКТЕРОВ ИГРАТЬ

И конечно же, гениальный ход создателей фильма – пригласить на роль консультанта ни много ни мало Гарри Каспарова. Благодаря ему, актеры не просто перемещали фигуры, а разыгрывали на доске очень качественные шахматные партии. Конечно, это не более чем нюанс, один лишь штрих – не теряют же, в конце концов, в нашем восприятии художественные фильмы о музыкантах, где актеры изображают движение пальцев на клавишах фортепиано, но некоторая нотка доверия уже начинает звучать чуточку фальшиво.

Здесь же играют честно, проживают честно. И какая разница, такой был зал во время международных шахматных турниров или нет? Ты сливаешься с героями и искренне начинаешь желать поражения… советским гроссмейстерам. Не потому, что они не за тех, а потому что бездушная машина всегда менее привлекательна, чем живой и подчас ошибающийся человек. Из неадекватной, психопатической личности слепить героиню – это и есть успех для кино такого масштаба.

А если кто-то начнет вам рассказывать опять про киноляпы и историческую неправду… Слушайте, нашим бы соотечественникам, снявшим безумные поделки типа «Движения вверх», «Легенды номер 17» и особенно китч под названием «Стрельцов», хорошо бы просто внимательно пересмотреть эту историю и немного поучиться. А уж чудесная история – ну куда ж сегодняшним фильмам без этого? Девочка-пешка проходит в ферзи – чем не осуществившаяся мечта? При этом без излишних соплей, без ненужной драматичности, но с глубокой симпатией ко всем действующим лицам.

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