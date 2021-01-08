Пешка, прошедшая в ферзи – почему «Ферзевый гамьит» - это гениальный фильм?

Попробую поспорить с моим коллегой по редакции – Юрием Волоховым, который обрушился а этот потрясающий фильм с суровой критикой.

СЕКС, ОДИНОЧЕСТВО И ШАХМАТЫ

Участвовать в дискуссиях о спортивном кино – дело неблагодарное. У каждого свои вкусы, свои пристрастия. Один будет подмечать киноляпы, именно при их помощи станет аргументировать низкое качество увиденного; другой же будет жонглировать терминами «художественный вымысел» и «право художника на свой взгляд». И все будут правы. Скажу одно: чем больше фильмов о кино, тем лучше и для кино, и для спорта особенно. Мы все заинтересованы в популяризации спорта, а кино справляется с этой задачей лучше, чем что бы то ни было.

«Ферзевый гамбит» - это не просто хорошее кино. Это гениальное кино. Абсолютно превосходная работа и операторов, и режиссера, и гримера, и графиков, да вообще всех.

Секс, алкоголь, наркотики, карьера, преодоление себя, поиск себя, семья и одиночество – все эти составные части жизни большинства людей на нашей планете сплетаются в этом сериале в удивительный клубок. Да и сериалом это точно язык не повернется назвать – это качественное полнометражное полотно, просто для удобства восприятия разбитое на серии.