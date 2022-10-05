Шахматист из США Ниманн обвиняется в ста случаях мошенничества в онлайн-матчах

Ресурс Chess.com, проводящий онлайн-матчи между профессиональными шахматистами, опубликовал отчет расследования в отношении американца Ханса Ниманна.

Напомним, ранее чемпион мира Магнус Карлсен обвинил представителя США в нечестной игре, а тот признался, что пользовался недопустимыми приемами, но только в онлайн-матчах.

Согласно отчету Chess.com, Ниманн жульничал в ста партиях, включая те, в которых разыгрывался денежный фонд. Также от действий американца пострадал претендент на шахматную корону россиянин Ян Непомнящий.

Ранее ФИДЕ объявила об открытии расследования в отношении Ниманна.