Алексей Дреев: Читерство – отражение морали в обществе

– Читерство существует уже не первый год и эта проблема будет только увеличиваться, еще и потому, что в шахматы приходит много молодежи с неокрепшими представлениями о том что хорошо, а что не очень. Хотя читером может быть не только молодой человек, все же, в большей степени эта проблема молодого поколения шахматных бойцов. Соблазн получать компьютерные подсказки весьма велик, ведь эффективность их безгранична. С помощью несложной техники и некоторого мимического таланта можно неплохо поправить свое материальное и социальное положение в обществе.

Такой соблазн бывает слишком велик для неокрепших умов и одними только призывами к доброму и светлому тут явно не обойтись.

FIDE – организация, которая должна с этим бороться, но пока эта борьба дается им с большим трудом. Очень трудно схватить за руку читера, более того, когда это происходит, он начинает апеллировать к праву: «Вы клевещите на меня. Я подам на вас в суд» – говорит он.

Поэтому, прежде чем обвинить кого-то в читерстве, конечно, нужны неопровержимые доказательства.

В профессиональном кругу мы понимаем, кто скорее всего прибегает к компьютерным подсказкам, но не можем это публично высказать, так как вполне можем получить за это приглашение в суд.

Проблема в том, что даже понимая, что перед тобой читер, ты не можешь этого доказать. Чтобы решить проблему нужны серьезные и дорогостоящие технические меры, а организаторы пока или не хотят или не могут себе этого позволить, предпочитая закрывать глаза на эту самую серьезную проблему в современных шахматах, – сказал Дреев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что на днях Алексей Дреев прокомментировал скандальную ситуацию между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и американским шахматистом Хансом Ниманном, которого недавно обвинили в читерстве.