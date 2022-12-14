Алексей Дреев: Шахматы ломают судьбы, в каких-то случаях и психику

«Бывает так, что профессиональные шахматы ломают судьбы, в каких-то случаях и психику. Профессиональные шахматы могут как давать, так и отбирать, это надо понимать тем, кто хочет связать свою судьбу с ними.

Есть шахматы детские, школьные, которые внедряют в наших школах, это хорошее дело, они развивают ребенка. Профессиональные же шахматы, как и любой профессиональный спорт - это совсем другое дело и те медали, которые завоевывают спортсмены имеют и обратную сторону. Зачастую слишком много возлагается на «алтарь» победы, а ведь помимо спортивной карьеры у человека есть и должна быть другая жизнь. Личная и общественная (давайте не забывать об этом), человеку необходимо пройти свой духовный путь развития. И как это сочетается с профессиональными шахматами, с их своеобразной, во многих случаях, формирующий особый взгляд на мир спецификой?! Тем не менее, когда вы спрашиваете: «Люблю ли я шахматы?» я отвечаю: «Они мне дороги, они неотъемлемая часть моей жизни. Но давайте слово «любовь» побережем для своих родных и близких, друзей и врагов», - сказал Дреев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Полное интервью с Алексеем Дреевым Алексей Дреев: Магнус Карлсен будет недолго чемпионом мира - Советский спорт (sovsport.ru)