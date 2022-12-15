Владимир Малахов: Карякин может победить, только если Филатов снимет свою кандидатуру

«У меня есть свое частное понимание того, как происходят выборы где бы то ни было и куда бы то ни было, в соответствии с которым мне кажется, что сейчас Карякин может победить, только если Филатов вдруг в последний момент снимет свою кандидатуру. Решение Карякина участвовать видится скорее неким заделом и подготовкой к уже каким-то следующим выборам. Соответственно, Грищуку сейчас с моей точки зрения никаких действий предпринимать не придется.

Лично с Карякиным мы общались не так много и исключительно на профессиональные шахматные темы, и здесь он очень приятный и позитивный собеседник. Что касается политических либо организационных моментов - тут я совершенно «не в теме», поэтому не могу ничего сказать», - сказал Малахов корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, Федерация шахмат Чеченской республики выдвинула российского гроссмейстера Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России. Позже гроссмейстер Александр Грищук заявил, что прервет отношения с ФШР в случае победы Карякина на выборах.

Александр Грищук: Если Карякин изберется на пост президента ФШР, прерву отношения с организацией