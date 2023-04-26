Непомнящий проиграл 12-ю партию Лижэню, счет в матче стал равным

Завершилась 12-я партия матча за звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.
Россиянин, игравший черными фигурами упустил преимущество, допустив несколько грубых ошибок, и признал поражение на 38-м ходу.
Счет в матче стал равным 6-6.
13-я партия пройдет 27 апреля и начнется в 12:00 по Москве.
Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.
источник: «Советский спорт»