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Расклад в матче за звание чемпиона мира: до тай-брейка между Непомнящим и Лижэнем осталось 2 партии

Счет в матче ничейный – 6-6.
Расклад в матче за звание чемпиона мира: до тай-брейка между Непомнящим и Лижэнем осталось 2 партии
26 апреля 2023 16:21
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

После окончания 12-й партии матча за звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем счет стал равным – 6-6.

Согласно регламенту в матче всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков.

В случае ничьи в матче новый чемпион мира определится на тай-брейке.

Непомнящий стал победителем турнира претендентов в 2022 году, Лижэнь занял второе место, а после того, как действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул, был назван соперником Непомнящего.

Как отмечают в Международной федерации шахмат, призовой фонд матча составляет 2 миллиона евро. Победитель получит 60%, проигравший – 40%. Если победитель будет определен на тай-брейке, то расклад призовых составит 55% на 45% в пользу победителя.

13-я партия матча пройдет 27 апреля и начнется в 12:00 по Москве.

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источник: «Советский спорт»
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