Непомнящий объяснил свое поражение от Лижэня в 12-й партии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил свой проигрыш в 12-й партии матча за мировую шахматную корону своими действиями, которые были недостаточно точны. По ходу партии он имел внушительное преимущество, которое уступил из-за своих ошибок, а затем и вовсе проиграл.

«Это не лучшая вещь: проигрывать предполагаемо выигранную позицию. У меня был вариант упростить позицию, но почему-то я решил пойти на форсированное продолжение с осложнениями. Там возник настоящий хаос, но я решил, что всё в порядке. В любом случае, если вы выигрываете, то нужно играть точно до самого конца. А я сегодня не был точен», - сказал Непомнящий на пресс-конференции после партии.

По словам россиянина, он оценивал свою позицию как выигрышную. Он отказался от атаки на королевском фланге, подумав, что та не сработает.

Счет в матче 6-6. Согласно регламенту в матче всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи в матче новый чемпион мира определится на тай-брейке.

13-я партия состоится 27 апреля. Белыми будет играть Непомнящий.

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