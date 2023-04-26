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Тренер сборной России по шахматам – о поражении Непомнящего: Зевок, который стоил партии

Партия завершилась на 38-м ходу.
Тренер сборной России по шахматам – о поражении Непомнящего: Зевок, который стоил партии
26 апреля 2023 17:12
автор: Дарья Савинова
автор фото: РИА Новости

Гроссмейстер Владимир Поткин высказался о 12-й партии чемпионата мира по шахматам, в которой Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню.

– Сегодня Ян был близок к победе, практически всю партию играл хорошо. У меня объяснение случившегося одно: близость к цели, нервное напряжение вылились в такой результат. Получился зевок, который стоил партии.

Яну надо принять поражение. Да, было все возможно, но счет равный. Страшного ничего не случилось, впереди две партии, которые надо хладнокровно отыграть. У Яна все резервы для этого есть. Он умеет восстанавливаться после поражений, я верю в Яна, – сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в прошедшей партии Непомнящий играл черными фигурами. Счет в матче стал равным – 6-6. 13-я партия пройдет 27 апреля. Начало – в 12:00 мск.

Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт

источник: «Советский спорт»
Тренер сборной России по шахматам – о поражении Непомнящего: Зевок, который стоил партии
Тренер сборной России по шахматам – о поражении Непомнящего: Зевок, который стоил партии
Партия завершилась на 38-м ходу.
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