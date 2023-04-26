«Пришлось сказать себе, что момент очень важный». Лижэнь - о победе над Непомнящим в 12-й партии

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался относительно свой победы в 12-й партии матча за звание чемпионата мира с россиянином Яном Непомнящим.

Напомним, что встреча завершилась на 38-м ходу. За два тура до конца счет в матче равный — 6-6.

«В какой-то момент я почувствовал, что в зале царит полная тишина, и я не чувствовал, что кто-то наблюдает за игрой. Вроде бы сегодня, 26 апреля, была очень важная партия, но я не ощущал этого. Мне пришлось сказать себе, что момент очень важный, и надо сосредоточиться», — заявил Дин на пресс-конференции.

Добавим, что предпоследняя партия матча за мировую шахматную корону состоится в четверг, 27 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт