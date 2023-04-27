Аронян не уверен в победе Карлсена, если бы норвежец играл в матче за звание чемпиона мира

Чемпион мира по рапиду и блицу, гроссмейстер Левон Аронян высказался относительно отказа норвежца Магнуса Карлсена защищать титул чемпиона мира.

Напомним, что шахматную корону сражаются россиянин Ян Напомнящий и китаец Дин Лижэнь. Счет после 12-ти партий равный - 6:6.

«Мне кажется, после того как он выиграл первый матч у Виши Ананда и стал чемпионом мира, Магнус больше вообще не хотел играть чемпионские матчи. Ему некомфортно в этих матчах, и это явно чувствовалось. Интерес пропадал к этим матчам. Магнус заставлял себя играть, наигрался, и в итоге ему надоело. Если бы он с таким отношением играл нынешний матч, то я бы совсем не был уверен в его победе», — цитирует Ароняна «Чемпионат».

Добавим, что предпоследняя партия матча за мировую шахматную корону состоится в четверг, 27 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт