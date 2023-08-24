Карлсен прокомментировал победу на Кубке мира: у меня не было планов

Норвежский комментатор Магнус Карлсен дал комментарий после победы на Кубке мира.

В финале Карлсон в противостоянии из двух партий был сильнее Рамешбабу Прагнанандху из Индии.

Экс-чемпион мира Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира

«У меня не было планов на большие турниры в этом году. Я зарегистрировался в самый последний момент. Скорее всего, это было эмоциональное решение после турнира в Норвегии. Я так плохо играл в классические шахматы, поэтому не хотелось, чтобы это неприятное ощущение осталось со мной. В финале было достаточно одной победы, так что теперь, когда все позади, я могу немного расслабиться», - приводит Chess24 слова Карлсена.

Ранее 32-летний Карлсен заявил, что не будет участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира.

Кубок мира среди женщин выиграла россиянка Александра Горячкина.