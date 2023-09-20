Ниманн отказался играть на одном турнире с экс-чемпионом мира

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн отказался выступать на турнире Levitov Chess, на котором примет участие 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил российский гроссмейстер Александр Шиманов.

Ранее Владимир Крамник заявил, что заметил ряд странностей в игре представителя США через портал Chess.com. В первой партии американец одержал победу над Крамником, а во Ниманн сдался после того, как Владимир специально подставился под детский мат.

В ответ представитель США предложил чемпиону миру очную шахматную сессию. Крамник и Левитов пригласили Ханса в Амстердам на турнир Levitov Chess.

«Сначала Ханс игнорировал несколько дней Крамника, потом пришел ответ, что он играет на чемпионате мира U20, поэтому, к сожалению, приехать не сможет. Выводы делайте сами», – сказал Шиманов на ютуб-канале Levitov Chess.

Ну Levitov Chess, помимо Крамника, планируют выступить Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Даниил Дубов, Уэсли Со и другие.

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