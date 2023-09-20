ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ниманн отказался играть на одном турнире с экс-чемпионом мира

Владимир Крамник лично приглашал Ханса.
20 сентября 2023 15:02
автор: Виталий Овсянников

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн отказался выступать на турнире Levitov Chess, на котором примет участие 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил российский гроссмейстер Александр Шиманов.

Ранее Владимир Крамник заявил, что заметил ряд странностей в игре представителя США через портал Chess.com. В первой партии американец одержал победу над Крамником, а во Ниманн сдался после того, как Владимир специально подставился под детский мат.

В ответ представитель США предложил чемпиону миру очную шахматную сессию. Крамник и Левитов пригласили Ханса в Амстердам на турнир Levitov Chess.

«Сначала Ханс игнорировал несколько дней Крамника, потом пришел ответ, что он играет на чемпионате мира U20, поэтому, к сожалению, приехать не сможет. Выводы делайте сами», – сказал Шиманов на ютуб-канале Levitov Chess.

Ну Levitov Chess, помимо Крамника, планируют выступить Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Даниил Дубов, Уэсли Со и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Российский гроссмейстер Крамник отказался играть на платформе Chess.com из-за читеров.

источник: «Советский спорт»
Российский гроссмейстер Крамник отказался играть на платформе Chess.com из-за читеров
В мошенничестве подозревается представитель США.
20.09.2023 11:00
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Непомнящий проиграл Карлсену в четвертьфинале онлайн‑турнира по быстрым шахматам
Ян вновь не сумел совладать с натиском Магнуса.
15.09.2023 19:31
Шахматы
автор: Виталий Стопин
Российский шахматист Гребнев выиграл юниорский чемпионат Азии
Российский шахматист Гребнев выиграл юниорский чемпионат Азии
Шахматный турнир состоялся в Индии.
15.09.2023 14:06
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Ян Непомнящий встретится с Карлсеном в четвертьфинале Speed Chess Championship 
На стадии 1/8 финала турнира россиянин одолел индийского шахматиста Арджуна Эригайси. 
14.09.2023 20:11
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Ханс Ниманн отреагировал на подозрения экс-чемпиона мира Крамника в жульничестве
Ранее российский гроссмейстер заявил, что заметил ряд странностей в игре представителя США.
14.09.2023 09:55
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
«Происходили странные вещи». Экс-чемпион мира по шахматам заподозрил соперника в жульничестве
Владимир Крамник заметил странности в онлайн-игре.
13.09.2023 08:09
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
Непомнящий заменил Дин Лижэня на Speed Chess Championship — 2023
Непомнящий заменил Дин Лижэня на Speed Chess Championship — 2023
Онлайн-турнир завершится 22 сентября.
11.09.2023 10:35
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Российский шахматист Грищук одержал победу на турнире Tata Steel Chess India Blitz
Турнир проходит в Индии.
09.09.2023 19:50
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
Шипов предложил не обращать внимания на российских шахматистов, сменивших гражданство
По его мнению, необходимо сосредоточиться на ближайших резервах.
08.09.2023 15:50
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.