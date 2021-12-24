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И опять золотой унитаз. Теперь - у ректора спортивного университета

Очередной околоспортивный деятель может присесть - дело заведено против ректора Смоленского госуниверситета спорта Георгия Греца.
И опять золотой унитаз. Теперь - у ректора спортивного университета
24 декабря 2021 15:07
автор: Степан Охотников
автор фото: ГТРК «Смоленск»

У нас все, как завещал классик: сначала планировались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Накануне Нового года СК проводит следственные действия в отношении ректора Смоленского госуниверситета спорта и члена правления Федерации биатлона Смоленской области Георгия Греца. Видный ученый и заслуженный работник физической культуры жил на широкую ногу за счет государства. Оплачивал обустройство собственного дома из бюджета вуза и даже майнил криптовалюту в помещениях университета. Ущерб государству только по затратам на электроэнергию оценивается в 5 млн. рублей.

Загородный дом Греца - отдельная песня. Личного трона, как у ставропольского гаишника, здесь, правда, не нашли. Зато в остальном - все, как нам нравится: позолоченный унитаз, портреты себя любимого, куча денег и даже шапка Мономаха. Чуть позже будут подробности, которые, возможно, пока не знают даже в УФСБ, собравшем материалы для дела.

Телеграм-канал «Честный биатлон» сообщает интересные подробности, которыми охотно делятся смоленские тренеры, а также специалисты, регулярно навещающие биатлонный комплекс «Чайка» (это чуть более 100 км от Смоленска). На самом повороте с трассы на спортивную базу путника встречает роскошный особняк с высоким забором (тот самый, где золотой унитаз). Биатлонисты любовно называют это сооружение «Дом учителя». При этом отношения Греца с главой Федерации биатлона Смоленской области Юрием Векшиным до поры до времени были безоблачными и даже почти родственными, но после 2014 года дали глубокую трещину. В момент их наивысшего накала Георгий Николаевич даже отрезал «Чайку» от электричества (самому нужно было, чтобы майнить крипту!).

Напомним, что за последние полтора года - это уже четвертое громкое дело в отношении крупных спортивных чиновников. На данный момент изолированы от общества бывший президент СБР и бывший глава ЦСП Александр Кравцов, бывший замминистра спорта Геннадий Алешин и действующий глава трех федераций (синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло) Алексей Власенко. Последний, кстати, тесно связан с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

А вот ниточка от дела Греца вполне может привести к другому министру - бывшему руководителю российского спорта Виталию Мутко. По данным телеграм-канала, масштабная реконструкция Смоленского университета шла параллельно с олимпийскими стойками. При этом бюджет реконструкции вырос за короткое время с 800 млн. рублей до 1,3 миллиарда. Всякий раз у Греца находились для министра спорта нужные волшебные слова, чтобы бюджет подрастал, а вместе с ним подрастало и благосостояние Георгия Николаевича.

источник: «Советский спорт»
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