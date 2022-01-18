«Без промедления и не стесняясь формы изложения». Как сто лет назад начиналось наше издание

Первое регулярное издание о спорте появилось в России в 1909 году – это был журнал «Русскiй спортъ», который умудрился даже пережить революционные бури и перевороты. Часть его журналистов влилась в 1922 году в издание «Известия Спорта» (именно так, уважительно, с большой буквы – Спорта!). Впрочем, говорить о юридическом правопреемстве сложно. В ту пору, совсем напротив, ценилось отторжение старого мира.

В советские времена ошибочно точкой отсчета считался не первый выход издания, а дата превращения журнала, выходившего раз в две недели, в газету, ставшую еженедельной – 20 июля 1924 года. Оттого и не могли никогда главреды и заинтересованные сочувствующие лица ответить на вопрос: почему в номере, который вроде бы первый, значится: «№1 (15)». Где эти 14 безвестных номеров? И если они были, то и номер вроде как уже не первый?

Мы провели большую исследовательскую работу, в том числе благодаря газетному фонду РГБ (знаменитой «Ленинки»), благодаря коллекционерам (особое спасибо тут надо сказать Сергею Шаповалову). Ответы и просты, и запутанны одновременно. Но если вкратце, то ситуация выглядит так. С 7 июля 1922 года начинает выходить периодическое издание «Известия Спорта». В течение двух лет случаются паузы, переименования. С января 1924 года имя журнала сменяется на «Красный спорт». Остается оно надолго – до 1946 года, когда окончательно сменяет имя на «Советский спорт». И когда в июле 1924 года издание меняет формат (вместо журнала, как мы уже упомянули выше, появляется газета), редакция правит нумерацию: из сквозного подсчета вычитаются все прежние названия и остаются только те, что звались «Красный спорт» - потому и появилось не №1 и не №1 (58), как должно было бы быть по логике.

Впрочем, все это интересно только буквоедам-коллекционерам. Куда интереснее проследить, как менялся с годами язык издания, его темы, подача. Любопытно, когда превалировала статистика, а когда – эмоция.

Поделюсь своим личным наблюдением: живое слово я встретил в газете в 1960 году, когда советские олимпийцы делились впечатлениями от выступлений на Олимпиаде в Риме. Всё, что было до этого, отдавало какой-то казенщиной и выхолощенностью. Но вряд ли кто бросит камень в наших предшественников за это – им выпало жить в непростое время, и спасибо им за то, что они находили возможность рассказывать о спорте, который для многих становился настоящей отдушиной.

В течение нынешнего, юбилейного, сотого нашего года мы не раз будем возвращаться к любопытным номерам и публикациям, которые порой скажут об эпохе куда больше, чем многократно переписанные в угоду меняющимся концепциям учебники.

Любопытно, как редакция призывает читателей становиться своими корреспондентами: «Присылать, по возможности без промедления… Не стесняться формой изложения и орфографией».

И еще. Под самый занавес. Листаем первый номер – «Известия спорта» от 1922 года. Посмотрите на футбольные заметки.

Обратите внимание на столь непривычные сегодня «хавтаймы».

В настоящее время РГБ закончило масштабный проект по оцифровке издания «Советский спорт» за весь 100-летний период. С этим архивом читатели, спортивные историографы, и просто все те, кто любит спорт, могут ознакомиться на портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ), по адресу: rusneb.ru