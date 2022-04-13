Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева: «Танцор, у которого в голове есть четкая цель, не сломается»

В преддверии знаменательного события мы поговорили с участниками турнира по латиноамериканской программе среди профессионалов чемпионами России 2022 года Кириллом Белоруковым и Валерией Айдаевой.

«КРЕМЛЕВСКИЙ ТУРНИР В ЯНВАРЕ ПОЛУЧИЛСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ»

Валерия: Мы сейчас в предвкушении Кубка Кремля. Не так много времени прошло с того момента, как в январе мы танцевали в Кремле. Еще свежи все впечатления, они были потрясающими, а совсем скоро вновь будет возможность выйти на кремлевский паркет, и мы очень ждем этого события.

Кирилл: Я думаю, что кремлевский турнир в январе получился одним из самых сильных. Поскольку это было после UK (The United Kingdom Open Championships) и большинство ребят смогли сразу после него прилететь в Москву. Состав был очень мощным. Приятно было выступать. Мы себя чувствовали более раскрепощенно, более свободно, потому что у нас был сначала UK, после этого мы выдохнули. Многие сказали, что в Кремле мы станцевали лучше, чем в Англии. Поэтому, я считаю, что все прошло очень круто!

Валерия: Согласна! Именно круто! Конечно, первый турнир был достаточно стрессовый, и затем Кремль был сразу же через день. Поэтому мы, как будто и не останавливаясь, его станцевали, и станцевали еще лучше. Конечно, было больше накатки. И во всех планах — и по танцу, и по результату для нас Кубок мира в Кремле прошел просто на «ура». Поэтому мы были очень довольны и своим выступлением, и в целом турниром.

Кирилл: Честно скажу, на чемпионате РТС было двоякое ощущение. С одной стороны, было как-то внутри немного не по себе танцевать на турнире, когда такие события в мире. Мы очень близки с многими ребятами из Украины, поэтому было непривычно танцевать, когда внутри тебя что-то такое происходит.

Валерия: Сложно было отключиться от этой ситуации. Еще даже за некоторое время до чемпионата она «съела» немножко многих танцоров. Многие были опустошенными, потухшими. Но чемпионат был, все собрались. Для меня это вообще был знаменательный день. Я впервые заняла первое место на этом турнире. Поэтому я даже через какое-то время, через день или два села и подумала: «Да я же чемпионка России!» Сразу не получилось почувствовать этот вкус победы, потому что негатива много. И вроде хочется порадоваться, и кричать: «Как круто! Как классно!» Но не смогли это сделать в полной мере. Поэтому согласна с Кириллом, что ощущение двоякое. Но мы рады, конечно, что чемпионат состоялся и многие танцоры смогли как-то переключиться. Хотя мы реально опасались, что не будет этого турнира.

Кирилл: Но федерация решила его провести, и было приятно видеть много людей. Я не ожидал, что соберется полный зал, и будет такая загруженность. И хоть и ощущения были, как мы уже говорили, двоякие, но мы рады что чемпионат состоялся.

Валерия: Между турниром в Кремле и первенством РТС мы еще станцевали Crystal Ball в Санкт-Петербурге. Сейчас следующий турнир, который у нас запланирован — Кубок Кремля. Должен был быть в нашем графике еще чемпионат мира 16 апреля в Англии.

Кирилл: Он будет проходить, но нам сложно туда долететь. Поэтому мы приняли решение, что сконцентрируем все свои силы и средства на Кремле и потом уже на Блэкпуле (Blackpool Dance Festival).

Валерия: Еще мы танцевали шоу. Хорошо, что была такая возможность, приглашают. Это тоже очень хорошая практика и опыт.

«ТАНЦОРАМ НУЖНЫ СОРЕВНОВАНИЯ»

Кирилл: Мы планируем участвовать в зарубежных турнирах. Блэкпул будет в мае. Мы хотим добраться до него. Понятно, что это будет сложно, но в принципе все возможно. Но я хочу сказать, что если даже наши танцоры не смогут пока ездить на международные соревнования, то это все равно плюс — развивать бальные танцы внутри страны.

Валерия: Как и в любой ситуации, здесь есть свои плюсы и минусы.

Кирилл: У нас был уже разговор о том, чтобы попытаться что-то новое проводить, чтобы турниров было еще больше. Надо внутри России развивать наш вид. Другого выхода все равно нет. Поэтому вполне возможно, что потом наш танец и наша федерация, и наш спорт в России разовьется еще больше.

Я думаю, что, конечно, нужно расширять географию российских турниров, не только Питер и Москва. Я думаю, что можно охватить и Урал. Там ребята не всегда могут доехать до Москвы.

Валерия: Вообще хорошо бы было начать сотрудничество с Китаем во всех планах. Чтобы и мы могли как-то перемещаться. А если начнут проводиться турниры в восточной части России, то и китайские танцоры смогли бы на них приезжать. Это было бы круто. Мне кажется, что настрой на это идет.

Кирилл: Здесь есть над чем поразмышлять. Я знаю пару людей, которые об этом думают, но это пока еще секрет (смеется).

Валерия: Вполне возможно, наш клуб будет проводить турниры. Уже даже даты назначены. Все сейчас будут активироваться и пробовать какие-то свои проекты осуществлять. И дай бог, что как-то мы начнем объединяться. Может быть, и федерации станут сотрудничать. Может будет больше совместных проектов, как это было когда на чемпионате России ФТСАРР и РТС проводили командные соревнования. То есть, объединяться нужно, конечно, внутри страны. И хотелось бы чтобы было больше разрешений танцевать от обеих федераций — они у нас, мы у них. Это было бы очень хорошо, потому что, конечно, танцорам нужны соревнования. И я думаю, что единственный выход — это объединяться и проводить что-то масштабное, как открытый фестиваль, не под эгидой каких-либо федераций. Мы надеемся, что как-то все будет двигаться именно в эту сторону. Потому что другого выхода все равно нет. Это единственное, что остается — внутри страны развиваться.

Что касается времени, которое может освободиться от зарубежных поездок, которых в любом случае, конечно, будет гораздо меньше, то могу сказать, что мы его как-то не видим (смеется). Все идет как раньше, тот же режим, продолжаются тренировки. Практически все планы, которые мы для себя выстроили, мы собираемся осуществить. Свободного времени особо нет. Единственное, была неделя после чемпионата РТС, мы немножко выдохнули и теперь работаем в привычном графике. Пока отдыхать не планируем. Готовимся сейчас к Кубку Кремля и затем к Блэкпулу. То есть в голове пока установки такие, расслабляться не собираемся (смеется).

«КТО-ТО ОТОЙДЕТ И ОПУСТИТ РУКИ, А КТО-ТО ПРОДОЛЖИТ И ДОБЬЕТСЯ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ»

Кирилл: Я думаю, что в сложившейся ситуации танцор, у которого в голове есть четкая цель, не сломается ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, не потеряет мотивацию, не откажется от намеченного. Решающую роль сыграет то, насколько каждый этого хочет. Два раза еще не показатель. Если тебя два раза уронили, ты должен встать и дальше двигаться. Я думаю, что если у танцора настолько сильная мотивация в голове и настолько серьезная цель есть на будущее, то он не сломается ни на третий раз, ни на четвертый. Никогда не сломается! Поэтому тут как в животном мире, выживет сильнейший. Кто-то отойдет и опустит руки, а кто-то продолжит и добьется намеченных целей.

Валерия : Но нельзя не учитывать, что все находятся на разных этапах своей жизни. За себя скажу, что я, наоборот, чувствую, что сейчас самое время развиваться, заниматься танцевальной карьерой. Есть семья, есть ребенок, есть бизнес. Ничего не держит, не надо никуда бежать, временные рамки не стоят вообще. Просто занимайся своим любимым делом и все. Поэтому у меня даже близко нет таких мыслей, что вот опять приходится ждать. Такого у меня точно нет. Может у кого-то и появляются какие-то сомнения, может у кого-то время тикает, если о женщинах, например, говорить. Это другой уже момент. Но правильно Кирилл сказал, все зависит от того, как сильно ты этого хочешь и чем готов жертвовать ради этого.

Кирилл: Я надеюсь, что у всех это получится...

Валерия: У всех получится это пережить, не растеряв энтузиазма. Нам всем нужно это пережить, эти тяжелые времена.

Кирилл: Это не такие тяжелые времена, если сравнивать с тем, что у ребят происходит на Украине. Мы можем танцевать, развиваться, у нас есть конкурсы. У нас жизнь не останавливается. Все у нас в порядке, поэтому грех было бы жаловаться. Я был приятно удивлен, поговорив с ребятами, что даже у нас в РТС каждую субботу и воскресенье проходят турниры для детей. И это здорово, что у них есть возможность танцевать каждую неделю.

Валерия: Абсолютно, верно. В этом вообще нет проблем. Другой момент, что у топовых пар был, конечно, больше ориентир на мировые турниры и большие соревнования в России. Но мы пережили пандемию, и я думаю, что переживем и нынешнюю ситуацию, и все будет хорошо. Просто надо продолжать заниматься и больше танцевать в России. И нет в этом абсолютно ничего страшного. Может быть, даже это всё и к лучшему.

Валерия: Желаем всем участникам Кубка Кремля танцевать в свое удовольствие. Отключиться, насколько это возможно, от всех переживаний и ситуаций, которые сейчас имеют место, и наслаждаться танцем, залом, атмосферой. Ведь пока неизвестно, когда еще такие большие красивые соревнования будут. Поэтому всем обязательно ехать и танцевать! Танцуйте и будьте счастливы!