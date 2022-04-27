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Кирилл Сарычев: Я был дрищ, а сейчас «снимаю» рекорды

Известный российский пауэрлифтер, тяжелоатлет-рекордсмен рассказал, как начинал свой путь в спорте, о людях, которые помогли ему открыть для себя спорт, ну и что такое пауэрлифтинг, конечно.
Кирилл Сарычев: Я был дрищ, а сейчас «снимаю» рекорды
27 апреля 2022 13:23

Кирилл Сарычев - многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира в жиме лежа без экипировки в супертяжелой весовой категории, а также президент и основатель федерации World Raw Powerlifting Federation, организатор крупных спортивных мероприятий.

Всегда были правильные примеры – это отец и старший брат, – поделился Кирилл Сарычев в прямом эфире шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. Отец работал в полиции и будил меня в 6 утра, перед тем как уйти на работу. Мы с ним вместе отжимались, делали пресс, ноги упирали в батарею. То есть все в семье были физически крепкими, и я в детстве мечтал быть на них похожими.

Конечно, в юности были обычные для этого возраста ошибки, когда хотелось попробовать все, что запрещено Минздравом, но в какой-то момент пришло осознание, что нужно делать выбор. Я считаю, что мой выбор пути был правильный, потому что сейчас, когда я возвращаюсь на родину и вижу свою бывшую компанию, становится грустно…

Конкретно пауэрлифтингом, то есть поднятием тяжестей, Сарычев стал заниматься в 15 лет. И это не рано, считает спортсмен, заниматься пауэрлифтингом можно с 13 лет. Правда, необходим «правильный» тренер, который будет следить за нагрузкой на позвоночник:

Я тогда был настоящий дрищ, – признался рекордсмен, – 72 кг при росте 189 см, но у меня была толстая кость. И через год тренировок было уже 162 кг и 197 см роста».

Сейчас вес Кирилла Сарычева – 145 кг при росте 199 см, от груди он выжимает 335 кг, по словам спортсмена. Последнее время тяжеловес занимается в основном организацией спортивных соревнований, но тренируется так же упорно, как и раньше.

Спорт – это вся моя жизнь, – объяснил Кирилл Сарычев, – и так будет до последнего моего вздоха, надеюсь.

Вспомнил гость шоу и свое достижение 2016 года, когда он установил мировой рекорд по пауэрлифтингу с тремя подходами в общей сумме 1082,5 кг:

Очень интересная была история, должен был выступать профессиональный атлет очень известный, и он слился… Я подготовился за 8 недель и снял рекорд, – поделился Кирилл Сарычев.

Слушатели Comedy Radio присылали рекордсмену и свои вопросы, порой шуточные: как Кирилл подбирает одежду и обувь, помещается ли в такси эконом-класса, как выглядит служба охраны Кирилла на его мероприятиях. Гость отвечал с юмором, а под финал устроил в радиостудии чемпионат по армрестлингу, одной рукой победив сразу всю команду шоу «Счастливые люди».

источник: «Советский спорт»
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