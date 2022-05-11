Ловим осьминогов, фотографируем закат с крокодилами. «СовСпорт» стартует в панамериканской гонке

Если хотите рассмешить бога, расскажите ему о своих планах. Эту крылатую фразу считают немного приукрашенной, но весьма иллюстративной. Так вот, в ней нет ни капельки преувеличения.

Ты можешь сколько угодно долго планировать посмотреть салют на 9 мая, сходить на крутую вечеринку в ближайшие выходные и сгонять на авто в Санкт-Петербург еще через неделю. А через час тебе звонит главный редактор и говорит, что «Лига Ставок» организует гонку/автопробег по Центральной Америке, и им не хватает одного умеющего писать о гонках участника. И что самое интересное, этим участником предлагают стать тебе.

В ближайшие пару часов ты отменяешь все, что можно отменить, договариваешься со всеми, с кем можно договорится, переносишь все, что переносится и покупаешь билеты Москва – Канкун и Панама – Москва с кучей стыковок и сутками пути в каждую сторону по неимоверной цене. При этом ты каждую секунду боишься, что что-то сорвется, что весьма вероятно, ведь поездка зависит от многих факторов. Как-то так я оказался в проекте «Лига Героев» – первом в рамках проекта испытании для сильных духом. Звучит не очень опасно, но это лишь до тех пор, пока вы не начнете планировать, как бы пережить ночь в Гондурасе или Сальвадоре…

Сложности могли возникнуть на любом этапе – от бронирования билетов, вплоть до прохождения границы в Мексике. Тебе могли отказать в Шенгене, могли не дать мексиканскую визу, могли просто без объяснения причин развернуть в аэропорту Стамбула во время пересадки на рейс немецких авиалиний во Франкфурт; могли завернуть даже в Канкуне, откуда стартовала гонка. Но все в итоге прошло гладко. То ли повезло, то ли страхи были преувеличены…

В России, вопреки распространенному фейку, никто в аэропорту не проверял телефон и соцсети при прохождении границы; в Стамбуле даже ПЦР-тест не спросили; перед вылетом в Германию, конечно, пришлось пройти выборочную проверку на остаточные следы взрывчатых веществ, но ее проходили и европейцы, и турки – так что все нормально. В самой Германии на выходе из самолета – прямо у трапа – документы проверила полиция. И все… В Мексике пограничник даже о цели визита не спросил – просто сказал «бьенвенидос а Мексико». У кого-то на досмотре отобрали еду, но пусть это будет самым большим их горем.

Сутки с небольшим в пути с двумя пересадками, и вот, мы с напарником по команде журналистов уже в мексиканском отеле получаем ключи от автомобиля, на котором в ближайшие десять дней нам предстоит преодолеть больше трех тысяч километров и восемь стран – Мексику, Белиз, Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рику и Панаму.

Другим экипажам, блогерам и ютуберам, кстати, не так повезло. У кого-то ломался самолет и вылет задерживали, ставя под угрозу участие в проекте. Кто-то просто опаздывал на рейс, но в последний момент находил способ добраться до Канкуна. Кому-то документы в правительственном учреждении отдавали в последний момент… Но звезды в итоге сошлись, гонка почти началась.

И хотя главный приз – хрустальный трофей и небольшое денежное вознаграждение – ждут на финише счастливчика, свою главную победу все уже одержали. В нынешних обстоятельствах совершенно бесценно по прилету в Мексику, не сомкнув глаз на протяжении тридцати часов, сразу отправиться купаться в Карибское море и фотографировать закат над пресноводной лагуной с крокодилами, а вечером есть такос, свежевыловленных осьминогов, закусывать свежайшим гуакамоле и запивать мексиканской достопримечательностью – чистейшим мескалем со знаменитым местным пивом и лаймом, вставленным в горлышко бутылки. И сколько таких побед еще на пути в Панаму – к трофею, который при таких приключениях становится просто вишенкой на огромном торте. Но вишенкой очень вкусной.

Главное – знать меру, особенно в мескале с пивом, ведь уже на следующий день всем вставать в пять утра, чтобы через час отправиться из разных мест и по разным маршрутам, но в одном направлении – на Белиз, единственную страну на пути, где жители свободно изъясняются на английском языке, и куда россиянину не въехать без наличия шенгенской или американской визы. Приключения только начинаются, и мы расскажем вам обо всем в подробностях. «Советский спорт» борется за победу в панамериканской гонке. Если вы смотрели фильм «Крысиные бега», то примерно представляете, как это выглядит. Пожелайте нам удачи.