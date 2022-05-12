ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Морские котики, русские экспаты и дорогой бензин. Как «Советский спорт» покорял Белиз

Продолжение наших приключений в панамериканских гонках. Проект «Лига героев» движется дальше!
Морские котики, русские экспаты и дорогой бензин. Как «Советский спорт» покорял Белиз
12 мая 2022 09:58
автор: Степан Чаушьян

– Говорят, у вас в России денег нет, – примерно так начал общение со мной бывший американский морской котик Рик, который приехал в Белиз в двухнедельный отпуск с севера США, попутно присматривая себе с женой небольшой, но уютный домик для переезда на ближайшее будущее.

Пришлось объяснять, что с тех пор, как он в последний раз слышал новости про российскую экономику, уже прошло какое-то время и курс доллара к рублю откатился к отметке начала 2020 года. Дальше последовало небольшое удивление тому, что в России, оказывается, вполне комфортно жить. Наверное, эта престарелая пара ожидала каких-то жалоб и причитаний, но удовлетворить их любопытство мне не удалось, да и не хотелось.

Россияне в Центральной Америке

Кстати, если американцы присматривают себе вариант для жизни в единственной англоговорящей стране региона – Белизе, то многие россияне, как выяснилось в общении с нашими экспатами, отдают свое предпочтение Мексике – не так дорого, вполне дружелюбно и очень солнечно. Единственный минус – требование надевать маску, несмотря на снятие всех ковидных ограничений:

– Сейчас здесь столько эмигрантов, неизвестно что за болезни они там с собой привезут, – проболтался один из мексиканцев, но без злобы, а больше с реальным беспокойством за свое здоровье.

Вообще отношение к россиянам в Центральной Америке, как со стороны местных жителей, так и со стороны людей, отдыхающих здесь, в основном любопытное, нежели какое-то настороженное или тем более агрессивное:

– Говорят, у вас там большой конфликт, – пробормотал парень на границе между Мексикой и Белизом, выводя на разговор про спецоперацию российских войск в Украине. Он очень удивился, когда в ответ услышал слова «не такой уж и большой». Но потом понял, что все познается в сравнении, особенно с тем, что пережила наша страна 77 с небольшим лет назад.

За победой!

Но это все – антураж, а у нас тут, как никак, гонка и проект «Лига героев», который наконец-то стартовал после тридцати часов пути до Мексики и первого дня В Канкуне на раскачку. Рано утром три машины прибыли на точку, которую заранее скинули организаторы из «Лиги ставок». Там же познакомились и там же попрощались, договорившись встретиться в Панаме в последний день, когда победитель получит все.

От Канкуна, где был старт до границы Мексики с Белизом у нас был запланирован спурт километров на 500, который получился не таким быстрым, как ожидалось. Приключения начались буквально через 200 километров после старта гонки. Сначала у нашей машины оторвался пластик, прикрепленный под крылом. Потом он начал неприятно стучать, так что пришлось оторвать самый неугомонный кусок. Но и это не помогло – стук продолжился. Скоро к нему добавились не самые приятные вибрации. Пришлось останавливаться.

Оказалось, что вибрации давала не мексиканская магистраль, качество которой оставляет желать лучшего, а поврежденная шина, увесистый кусок которой мы оставили где-то по пути. Повезло еще, что на скорости порядка 120-140 километров в час колесо не лопнуло и не откинуло нас на обочину, а то и на встречную полосу. Ничего другого не оставалось, как в первый же день расчехлить запаску и взяться за домкрат. Полчаса, и мы уже катим дальше с запаской на месте левого переднего колеса и полностью оборванной пластиковой обшивкой. Оказалось, что так ехать даже комфортнее – машину перестало вести влево.

До границы добрались без лишних приключений. Настало время заправляться, непременно на территории Мексики. Просто в Белизе бензин стоит дорого. Если в Мексике полный бак можно залить примерно за 4000 рублей – порядка 120 рублей за литр бензина с октановым числом в 91, то в Белизе такая же заправка обошлась бы примерно в 6000 рублей. Даже как-то заскучали по России с нашими 50 рублями за литр 95-го. И так со всем – связь, продукты, вещи – все в Белизе дороже, чем в Мексике и уж тем более дороже, чем в России. Во-первых, страна рассчитывает в основном на американских туристов. Во-вторых, у них даже курс местного доллара напрямую привязан к доллару американскому – один доллар США – это два доллара Белиза.

Белиз, такой Белиз

Пересечение границы особых трудностей не вызвало, если не считать за трудность неприкрытую лень местных работников. Проверка документов у девушки на таможне перемежалась с ее общением в мессенджере с друзьями, парой-тройкой селфи, обсуждением с коллегами двух российских туристов и прочими «неотложными» делами. Чуть позже одна из возможных причин выяснилась сама собой:

– Хотите купить марихуаны? – спросил один из секьюрити на границе.

– Вы шутите? – пришлось уточнить, вдруг это такой местный.

– Нет. Здесь ее можно купить везде, даже не границе. У нас это легально, – объяснил доброжелательный здоровяк в черной форме погранца.

От «заманчивого» предложения пришлось тактично отказаться, вместо этого спросив, где бы здесь оформить страховку на авто, чтобы внутри страны не нарваться на штрафы со стороны неподкупных местных полицейских. Зато его предложение отчасти объяснило и расслабленное отношение к жизни многих местных работников, и целый автобус ирландских студентов, которые приехали в эту бывшую английскую колонию отмечать выпуск из университета, и присутствие в скромном отеле на берегу Карибского моря в крохотном городке Коросаль бывшего американского морского котика с бородой как у Санта-Клауса и его почтенного возраста супруги.

В общем, первый день получился насыщенным и на события, и на общение, познавательным, интересным. Что же будет дальше? Впереди второй день гонки – в Белизе с его красотами, с пересечением границы этой небольшой и свободолюбивой страны и Гватемалы, визитом в древний город майя Тикаль и промежуточным финишем в красивом городе Флорес. Но это – только планы. Как будет на самом деле? Посмотрим.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Морские котики, русские экспаты и дорогой бензин. Как «Советский спорт» покорял Белиз
Морские котики, русские экспаты и дорогой бензин. Как «Советский спорт» покорял Белиз
Продолжение наших приключений в панамериканских гонках. Проект «Лига героев» движется дальше!
12.05.2022 09:58
Хроника
автор: Степан Чаушьян
Ловим осьминогов, фотографируем закат с крокодилами. «СовСпорт» стартует в панамериканской гонке
Ловим осьминогов, фотографируем закат с крокодилами. «СовСпорт» стартует в панамериканской гонке
Восемь стран – от Мексики до Панамы; шесть участников – блогеры, ютуберы, журналисты; три экипажа и лишь один приз.
11.05.2022 12:25
Хроника
автор: Степан Чаушьян
Азарт под контролем. Можно ли было ставить на спорт при СССР?
Азарт под контролем. Можно ли было ставить на спорт при СССР?
Идея полноценного спортивного тотализатора, полностью подконтрольного государству, возникла в СССР в 1963 году. Почему не воплотилось сразу – об этом в нашем материале.
09.05.2022 18:51
Хроника
автор: Михаил Боков
Чемпионат Азии по пауэрлифтингу состоится благодаря усилиям чемпиона Алексея Баженова
Чемпионат Азии по пауэрлифтингу состоится благодаря усилиям чемпиона Алексея Баженова
Глава федерации World Powerlifting Congress пауэрлифтинга Челябинской области раскрыл планы организации. В эксклюзивном интервью «Советскому Спорту» Алексей Баженов поделился, как видит развитие индустрии пауэрлифтинга в России, почему важно делать шоу, и какими способами вывести турниры на новый уровень.
05.05.2022 19:30
Хроника
автор: Сергей Иванов
Кирилл Сарычев: Я был дрищ, а сейчас «снимаю» рекорды
Кирилл Сарычев: Я был дрищ, а сейчас «снимаю» рекорды
Известный российский пауэрлифтер, тяжелоатлет-рекордсмен рассказал, как начинал свой путь в спорте, о людях, которые помогли ему открыть для себя спорт, ну и что такое пауэрлифтинг, конечно.
27.04.2022 13:23
Хроника
Кубок Кремля: высокий уровень российских пар!
Кубок Кремля: высокий уровень российских пар!
В минувшие выходные, 23 апреля, в Государственном Кремлевском Дворце состоялся грандиозный праздник танца – турнир «Кубок Кремля – Гордость России!» Сразу в пяти номинациях соревновались профессионалы, танцоры, выступающие в категории любителей и пары Pro-Am.
26.04.2022 21:12
Хроника
ТОП-5 невероятных ставок в спорте, которые сработали
ТОП-5 невероятных ставок в спорте, которые сработали
22.04.2022 13:07
Хроника
Владислав Коротченко и Анна Трензелева: Чем больше турниров в России, тем для нас лучше
Владислав Коротченко и Анна Трензелева: Чем больше турниров в России, тем для нас лучше
23 апреля в Государственном Кремлевском Дворце впервые будет проведен турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля – Гордость России!»
20.04.2022 10:08
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
Фридайвинг. Спортсмены, которые живут под водой
Фридайвинг. Спортсмены, которые живут под водой
На днях прошел чемпионат России по фридайвингу. Исполнительный директор и член совета федерации фридайвинга Валерий Радченко рассказал «Советскому спорту» об этом виде спорта и об опасностях, которые подстерегают его любителей.
20.04.2022 09:00
Хроника
автор: Милена Кармалита
Марина и Артем Каташинские: Пожизненный бан – это не приговор для спортивных бальных танцев!
Марина и Артем Каташинские: Пожизненный бан – это не приговор для спортивных бальных танцев!
С трехкратными чемпионами мира, двукратными чемпионами Европы и восьмикратными чемпионами России – братом и сестрой! – Артемием и Мариной Каташинскими «Советский спорт» поговорил о будущем российских спортивных бальных танцев, о проблемах в судействе и особом отношении к фигурному катанию.
19.04.2022 11:32
Хроника
автор: Анастасия Лукачи
Чертова дюжина за «Золотой мяч» Холанда и ставка Мейвезера на Бивола. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Такого не было 72 года! В финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо»
В полуфинале Кубка страны красно-белые легко переиграли клуб ФНЛ «Енисей» (3:0) и теперь 29 мая поспорят за трофей с бело-голубыми.
«Русофобский» Уимблдон хотят отключить от рейтинга! Тогда Медведев снова станет первой ракеткой мира
Ассоциация теннисистов-профессионалов может исключить Уимблдон-2022 из своего рейтинга в ответ на отстранение от турнира российских и белорусских игроков.
Проект «Лига Героев» стартовал в Канкуне
11 мая в мексиканском Кануне собрались участники проекта «Лига Героев», которые поведут борьбу за победу в автопробеге по восьми странам Центральной Америки.
Больше матчей, интриги и денег! Лига чемпионов станет совершенно другой
УЕФА завершил работу над реформой главного клубного турнира. С сезона-2024/25 Лига чемпионов будет разыграна по новой системе, которая сильно отличается от нынешней.
Перестрелка по-русски! Как Тарасенко ответил хет-триком на дубль Капризова (видео)
В пятом матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ на дубль форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова Владимир Тарасенко ответил хет-триком, принеся «Сент-Луису» волевую победу в гостях (5:2) и лидерство в противостоянии (3-2).
Спартак пройден! На очереди «Спартак»? Как «Динамо» вышло в финал Кубка России
В полуфинальном кубковом матче москвичи выиграли у владикавказской «Алании» со счетом 3:0 и ждут соперника по финалу, который определится в поединке «Спартак» - «Енисей».
200 — зарплата, 30 — папе, 75 — Дортмунду. Куда пойдут миллионы евро за Холанда
Долгожданный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» 10 мая стал реальностью. Ниже - подробности.
Потянет ли Малкин 200? Круче ли он Федорова? И уступит ли Кучерову? Разбор русского рекорда Кубка Стэнли
Евгений Малкин единолично возглавил список лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ, оторвавшись на одно очко от Сергея Федорова.
Переедут и спляшут на могиле? Сценарии возвращения Макгрегора в UFC
Конор Макгрегор хвастается новой яхтой и намекает на возобновление карьеры в UFC. Объясняем, насколько это реально и что может ждать великого и ужасного ирландца в октагоне.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика