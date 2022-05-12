Морские котики, русские экспаты и дорогой бензин. Как «Советский спорт» покорял Белиз

– Говорят, у вас в России денег нет, – примерно так начал общение со мной бывший американский морской котик Рик, который приехал в Белиз в двухнедельный отпуск с севера США, попутно присматривая себе с женой небольшой, но уютный домик для переезда на ближайшее будущее.

Пришлось объяснять, что с тех пор, как он в последний раз слышал новости про российскую экономику, уже прошло какое-то время и курс доллара к рублю откатился к отметке начала 2020 года. Дальше последовало небольшое удивление тому, что в России, оказывается, вполне комфортно жить. Наверное, эта престарелая пара ожидала каких-то жалоб и причитаний, но удовлетворить их любопытство мне не удалось, да и не хотелось.

Россияне в Центральной Америке

Кстати, если американцы присматривают себе вариант для жизни в единственной англоговорящей стране региона – Белизе, то многие россияне, как выяснилось в общении с нашими экспатами, отдают свое предпочтение Мексике – не так дорого, вполне дружелюбно и очень солнечно. Единственный минус – требование надевать маску, несмотря на снятие всех ковидных ограничений:

– Сейчас здесь столько эмигрантов, неизвестно что за болезни они там с собой привезут, – проболтался один из мексиканцев, но без злобы, а больше с реальным беспокойством за свое здоровье.

Вообще отношение к россиянам в Центральной Америке, как со стороны местных жителей, так и со стороны людей, отдыхающих здесь, в основном любопытное, нежели какое-то настороженное или тем более агрессивное:

– Говорят, у вас там большой конфликт, – пробормотал парень на границе между Мексикой и Белизом, выводя на разговор про спецоперацию российских войск в Украине. Он очень удивился, когда в ответ услышал слова «не такой уж и большой». Но потом понял, что все познается в сравнении, особенно с тем, что пережила наша страна 77 с небольшим лет назад.

За победой!

Но это все – антураж, а у нас тут, как никак, гонка и проект «Лига героев», который наконец-то стартовал после тридцати часов пути до Мексики и первого дня В Канкуне на раскачку. Рано утром три машины прибыли на точку, которую заранее скинули организаторы из «Лиги ставок». Там же познакомились и там же попрощались, договорившись встретиться в Панаме в последний день, когда победитель получит все.

От Канкуна, где был старт до границы Мексики с Белизом у нас был запланирован спурт километров на 500, который получился не таким быстрым, как ожидалось. Приключения начались буквально через 200 километров после старта гонки. Сначала у нашей машины оторвался пластик, прикрепленный под крылом. Потом он начал неприятно стучать, так что пришлось оторвать самый неугомонный кусок. Но и это не помогло – стук продолжился. Скоро к нему добавились не самые приятные вибрации. Пришлось останавливаться.

Оказалось, что вибрации давала не мексиканская магистраль, качество которой оставляет желать лучшего, а поврежденная шина, увесистый кусок которой мы оставили где-то по пути. Повезло еще, что на скорости порядка 120-140 километров в час колесо не лопнуло и не откинуло нас на обочину, а то и на встречную полосу. Ничего другого не оставалось, как в первый же день расчехлить запаску и взяться за домкрат. Полчаса, и мы уже катим дальше с запаской на месте левого переднего колеса и полностью оборванной пластиковой обшивкой. Оказалось, что так ехать даже комфортнее – машину перестало вести влево.

До границы добрались без лишних приключений. Настало время заправляться, непременно на территории Мексики. Просто в Белизе бензин стоит дорого. Если в Мексике полный бак можно залить примерно за 4000 рублей – порядка 120 рублей за литр бензина с октановым числом в 91, то в Белизе такая же заправка обошлась бы примерно в 6000 рублей. Даже как-то заскучали по России с нашими 50 рублями за литр 95-го. И так со всем – связь, продукты, вещи – все в Белизе дороже, чем в Мексике и уж тем более дороже, чем в России. Во-первых, страна рассчитывает в основном на американских туристов. Во-вторых, у них даже курс местного доллара напрямую привязан к доллару американскому – один доллар США – это два доллара Белиза.

Белиз, такой Белиз

Пересечение границы особых трудностей не вызвало, если не считать за трудность неприкрытую лень местных работников. Проверка документов у девушки на таможне перемежалась с ее общением в мессенджере с друзьями, парой-тройкой селфи, обсуждением с коллегами двух российских туристов и прочими «неотложными» делами. Чуть позже одна из возможных причин выяснилась сама собой:

– Хотите купить марихуаны? – спросил один из секьюрити на границе.

– Вы шутите? – пришлось уточнить, вдруг это такой местный.

– Нет. Здесь ее можно купить везде, даже не границе. У нас это легально, – объяснил доброжелательный здоровяк в черной форме погранца.

От «заманчивого» предложения пришлось тактично отказаться, вместо этого спросив, где бы здесь оформить страховку на авто, чтобы внутри страны не нарваться на штрафы со стороны неподкупных местных полицейских. Зато его предложение отчасти объяснило и расслабленное отношение к жизни многих местных работников, и целый автобус ирландских студентов, которые приехали в эту бывшую английскую колонию отмечать выпуск из университета, и присутствие в скромном отеле на берегу Карибского моря в крохотном городке Коросаль бывшего американского морского котика с бородой как у Санта-Клауса и его почтенного возраста супруги.

В общем, первый день получился насыщенным и на события, и на общение, познавательным, интересным. Что же будет дальше? Впереди второй день гонки – в Белизе с его красотами, с пересечением границы этой небольшой и свободолюбивой страны и Гватемалы, визитом в древний город майя Тикаль и промежуточным финишем в красивом городе Флорес. Но это – только планы. Как будет на самом деле? Посмотрим.