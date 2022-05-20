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За штурвалом американского военного самолета. Похождения нашего корреспондента в Центральной Америке

Гонка «Лиги героев» выходит на финишную прямую. Предыдущие путевые заметки о нашей панамериканской гонке мы закончили на том, что выехали из Никарагуа и собирались пройти границу Коста-Рики. Казалось, что с этим не должно быть проблем: туристическая страна, которая рада видеть всех на своей территории – приезжайте и третье деньги. На деле все оказалось гораздо сложнее.
За штурвалом американского военного самолета. Похождения нашего корреспондента в Центральной Америке
20 мая 2022 12:25
автор: Степан Чаушьян

СТРАХОВКА И РАЗДОЛБАЙСТВО

Возможно, летать на самолете в центрально-американское Бали – комфортно, но пересекать границу на автомобиле – каторга. Проблема – в традиционном центральноамериканском раздолбайстве. Ты подъезжаешь к границе и не знаешь, что делать. Чтобы понять, надо попытаться выехать. Там тебя остановят и скажут, куда обратиться далее. Но изначально ни одного указателя, показывающего, что делать, нет. Видимо, на наземных туристов тут не рассчитывают.

Сначала все складывалось неплохо – приятная латиноамериканская хохотушка средних лет с готовностью помогала нам с оформлением всех необходимых бумаг. Проблемы начались, когда мы подошли к окошку для оформления страховки, обязательной для любой иностранной машины, въезжающей на территорию государства:

– А на вашу машину уже оформлена страховка, – сказал служащий, протягивая назад документы.

Мы подумали, что можем ехать. Но на выходе нас снова окликнули:

– Постойте. Вам всё же нужно оформить страховку, – сказал костариканец.

Мы не могли понять, почему. Дело в том, что страховка на наше авто была оформлена, когда оно направлялось из Панамы в Мексику, чтобы дождаться нас и поехать в обратном направлении. Страховка действовала до 26-го мая – вполне достаточно, чтобы проехать Коста-Рику за пару дней и уехать в Панаму. Мы начали на нашем птичьем испанском говорить с официальными лицами. В итоге консилиум из трех человек, один из которых еще сбегал к «шефу», решил, что нам все-таки надо оформлять страховку. Окей. Но об этом можно было сказать примерно на полчаса раньше, когда мы готовы были заплатить эти $25 и не париться. Зачем было давать нам надежду сэкономить? Видимо, очередной признак раздолбайства.

ЖЕСТОКАЯ ТЮРЬМА

В остальном переход через границу прошел гладко. Настолько гладко, что на въезде в страну нас даже не попросили показать никаких документов. Теоретически, мы могли проехать и без них. Но проблемы возникли бы на выезде в Панаму, а нам это точно было не нужно.

От границы мы проехали пару часов до небольшого городка Пунтаренас – селение, расположенное на выдающейся в Тихий океан косе. Локация привлекла внимание не только своей географией, но еще и близостью к острову Сан-Лукас, который славился когда-то самой жестокой тюрьмой в Карибском бассейне. Сейчас здесь располагается музей, но еще каких-то сто лет назад тут был настоящий ад для преступников. Здесь надсмотрщики издевались над заключенными: избивали, унижали и убивали их. Еще более жестоким врагом была малярия и другие тропические болезни, которые косили людей сотнями. Средняя продолжительность жизни составляла не более пяти лет. Многие арестанты кончали жизнь самоубийством по пути в Сан-Лукас, когда узнавали, куда их направляют.

ПОВСТАНЦЫ И КРОКОДИЛЫ

Переночевав в комнате местного жителя, переделанной из гаража, мы рано утром двинулись в путь, чтобы поскорее попасть к финишу. В Коста-Рике задерживаться не хотелось. Вернее, не имело смысла. Эта страна – сама красивая на нашем пути, но и самая туристическая. Рассказывать про нее – все равно, что описывать, как же хорошо отдыхается на сказочном Бали. К тому же большинство интересных мест находятся в глубине континента и без возможности подъехать на транспорте. То есть надо бросать машину и идти пешком несколько часов туда и обратно. В режиме гонки, хоть и весьма условной, в этом нет никакого смысла. Но на нашем пути все же было два места, в которые стоило заглянуть.

Первое – это река, в которой водятся крокодилы. Если обычно за этими рептилиями необходимо плыть на лодке, то здесь их можно увидеть прямо с моста. Неизвестно почему, но они выбрали шоссе, перекинутое через речку, своим излюбленным местом обиталища. Шум, копоть и толпы людей их никак не смущают – знай, греются себе на солнышке, наслаждаясь жизнью хладнокровного убийцы – в прямом смысле слова. Правда, когда мы приехали туда пасмурным утром, удалось увидеть всего пару хищников. Один лежал на песчаном островке, а второй поджидал скудную речную добычу, выглядывая из воды.

Вторая локация – бар, который расположен… в самолете. На крутых и зеленых склонах Коста-Рики можно наткнуться на американский военный самолет времен холодной войны, в котором сейчас располагается барная стройка и очень веселое заведение El Avion.

Но это не просто летательный аппарат, который переоборудовали под увеселительное заведение. У него есть история. Этот самолет принадлежал Соединенным Штатам, когда его захватили в аэропорту Сан-Хосе и арестовали. Аналогичный борт был сбит над Никарагуа, когда переправлял в страну вооружение. Оружие было куплено на деньги, полученные американцами от сделки с Ираном, которому США тоже поставляли боеприпасы. Позже повстанцы, которых спонсировали звездно-полосатые, станут известны как «Иран-контрас».

Захваченный самолет так и простоял под арестом, пока не пришел в негодность. Позже его выкупили костариканские бизнесмены за смешную цену в $3000. Они разобрали борт, морем доставили его до места назначения и собрали уже на месте. Сейчас здесь находится один из красивейших баров Коста-Рики, в котором цены завышены раза в полтора, но зато есть возможность не только прикоснуться к истории местных революций, но и подёргать американский военный самолет за штурвал, забравшись в его кабину.

В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРАМИ

Наигравшись с самолетом, мы сели за штурвал своей ласточки, которая погнала нас к финишу в Панаме. В планах было пересечь границу, заночевать в городе Давид и рано утром выдвинуться на финальную точку. Мы понимали, что машина с «инстаграмерами» нас опережает, а парни, снимающие фильм для YouTube и одного из приключенческих телеканалов идут позади. Но желания гнать не было. Гонка гонкой, хоть и с призовым фондом, но эмоции, знания и ощущения от этих стран – вот наш главный приз.

Тем не менее, наши «крысиные бега» закончились очень неожиданно. Подробности – в следующем материале.

источник: «Советский спорт»
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