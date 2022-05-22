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Крысиные бега, петушиные бои, блеск и нищета Панамы. Как «Советский спорт» выжил в «Лиге героев»

Гонка «Лиги героев» подошла к концу. То, что начиналось как грандиозное приключение, на финише получило сумасшедшую развязку, но проигравших не было – в таком автопробеге по восьми странам Центральной Америки проиграть просто нельзя. Впрочем, наш экипаж пришел третьим – судьба гонки решилась в последний день.
Крысиные бега, петушиные бои, блеск и нищета Панамы. Как «Советский спорт» выжил в «Лиге героев»
22 мая 2022 00:14
автор: Степан Чаушьян

Вы не пройдете

Мы уже рассказали, как выехали из Коста-Рики, но впереди нас ждало последнее испытание. Последний босс, если сравнивать с компьютерной игрой – граница Панамы. На ней могли возникнуть серьезные проблемы. Из аэропорта знакомые сообщили, что таможенники кошмарят людей с российским паспортом: на непонятную «дополнительную проверку» отправляют без объяснения причин. Сколько длится эта проверка, никто не знает. В специальной зоне на тот момент уже сутки провел россиянин, работающий на телеканал Bloomberg, а рядом сидел парень с африканской внешностью и дубликатом бесценного груза в широких штанах – паспортом РФ. А нам предстояло пересечь сухопутную границу Панамы – вряд ли кто-то мог сказать, что произойдет там, если даже в аэропорту всё так сложно..

Самое важное, что нам нужно было иметь при себе – обратные билеты из Панамы в любую другую страну мира. Без них – точно не пустили бы. Билеты были, поэтому никто даже не мог представить, что проблемы возникнут именно с ними. Взяв бумажки стоимостью по 190 и 250 тысяч рублей каждая, милая на вид служащая с ледяным взглядом вдруг произнесла:

– Нужны билеты на испанском, – сказала как отрезала.

– Нет билетов на испанском.

– Тогда вы не въедете.

– Мы покупали билеты в России – там невозможно их распечатать на испанском.

– Мы здесь говорим не по-русски, а по-испански, – сказала дама, протянула бумажки и закрыла форточку.

Благо, в наше положение вошел добродушный толстячок из соседнего окна. Он начал конструктивный диалог. Оказалось, что в билете написана дата вылета из страны – «21 мая 2022». Девушка приняла кириллическую букву «Я» за латинскую букву «R» и подумала, что мы показываем ей старые, мартовские билеты. Проблема решилась достаточно быстро, но понервничать пришлось.

«Крысиные бега»

Последний этап – провести через границу машину. На этом пути проблем не возникло – все же возвращаем на родину панамский «эль коче», как здесь называют автомобиль. Но дальше нас ждала шокирующая новость.

Пограничники, записывающие все проезжающие авто и имена водителей, любезно согласились показать нам список. Оказалось, что вместо второго места с отрывом от преследователей примерно в сутки, мы занимаем третью строчку. Причем первыми границу рано утром проехали даже не блогеры, которые лидировали всю гонку, ради этого даже проехав мимо Сальвадора, а команда ютуберов. Озабоченные, озадаченные, чуть ли не плача, мы покатили по великолепным панамским магистралям. Изначальный план остановиться в городе Давид был отброшен, когда стало понятно, что в Панама-сити мы успеем приехать примерно к полуночи. Так лучше сразу поехать на финиш, чем впустую терять целый день в безликом городке. Так и сделали.

Приехав в столицу, мы узнали, как все произошло. Оказывается, команда ютуберов, выехав из последнего никарагуанского города, ехала практически без остановок, меняя друг друга за баранкой, пока мы спали в костариканском Пунтаренасе, обедали в американском военном самолете и снимали крокодилов, отклоняясь от Панамериканского шоссе на десятки километров. В итоге они обогнали всех, приехав в Панаму на три дня раньше своей запланированной даты. Блогеры шли вторыми, проехав границу в середине дня. Мы были третьими, заехав в Панаму ближе к шести часам вечера.

Развязка напомнила добродушную американскую комедию «Крысиные бега» с Мистером Бином, Вупи Голдберг и россыпью других отличных актеров в ролях. Но, как и в фильме, в выигрыше остались все – мы выиграли те впечатления, о которых даже не мечтали: страстная Мексика, уникальный Белиз, Гватемала с руинами майя, опасный Сальвадор, пугающий Гондурас, влюбившая в себя тоталитарная Гватемала, красивейшая Коста-Рика, и наконец Панама, о которой стоит рассказать отдельно.

Город контрастов

В этом городе сочетается несочетаемое. Южная Америка здесь сходится с Северной. Латиноамериканское разгильдяйство здесь соседствует с мирового уровня автобанами и серьезными клерками в костюмах и галстуках. Ультрасовременные небоскребы стоят в нескольких кварталах от трущоб старого города, где люди не живут, а выживают. «Лига ставок» здесь могла бы предлагать пари как на сильную футбольную сборную, которая играла на ЧМ-2018 в России, так и на петушиные бои, легализованные в Панаме. В одном лифте в отеле могут собраться китаец, русский и нигериец – все как в анекдоте. А в нескольких километрах от берега Карибского моря находятся острова архипелага Сан-Блас, полунезависимого поселения племен Куна – уникального народа с необычными традициями. Эта страна насколько отталкивающая, настолько и притягательная. Панама – место, куда действительно стоит вернуться.

Конечно, мы не проехали мимо главного развлечения туристов – Панамского канала, одного из самых грандиозных инженерных проектов в истории человечества. Этому каналу страна обязана своим богатством – сотни судов в день платят неимоверные деньги, чтобы проплыть через перешеек и сэкономить две недели пути в обход Южной Америки. Этому же каналу Панама обязана и своими бедами. Желая получить контроль над такой стратегической позицией, Соединенные Штаты Америки сначала устроили революцию, обеспечив отделение Панамы от Колумбии. Потом страна подверглась бомбардировке. Страна, в которой даже нет собственной армии – погибло минимум шесть тысяч мирных жителей.

Через Панамский канал перекинуто два моста, старый – мост Двух Америк, и новый – мост Столетия. Мы специально поехали на один из них, пешком дошли до середины и встали так, чтобы одна нога была в Южной Америке, а вторая – в Северной. Ничего особенного со стороны, но скрепляя своим телом два континента, чувствуешь себя очень необычно. Ради этого ощущения стоило проехать всю центральную Америку. Но еще важнее, чем цель – путь, который проделали три машины от Канкуна до Панамы. Это была потрясающая авантюра. Очень хочется, чтобы такой проект, как «Лига героев», получил продолжение. Ну и да, мы требуем реванша!

источник: «Советский спорт»
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Крысиные бега, петушиные бои, блеск и нищета Панамы. Как «Советский спорт» выжил в «Лиге героев»
Крысиные бега, петушиные бои, блеск и нищета Панамы. Как «Советский спорт» выжил в «Лиге героев»
Гонка «Лиги героев» подошла к концу. То, что начиналось как грандиозное приключение, на финише получило сумасшедшую развязку, но проигравших не было – в таком автопробеге по восьми странам Центральной Америки проиграть просто нельзя. Впрочем, наш экипаж пришел третьим – судьба гонки решилась в последний день.
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