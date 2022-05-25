Топ-7 мест гонки «Лига героев»: от блеска бедного Белиза и до нищеты богатой Панамы

Гонка «Лиги героев» по восьми странам Центральной Америки закончилась, а впечатления остались. И мы хотим поделиться ими с вами. Вдруг вас точно также нелегкая занесет в глубинку Никарагуа или в самый центр цивилизации Панама-Сити.

1. Город Леон (Никарагуа)

Самые большие впечатления остались от городка под названием Леон, что в Никарагуа. Город очаровывает своим колониальным внешним видом, в декорациях которого реально живут люди. Другие подобные города уже давно превратились в бутафорию для туристов, куда местные приезжают только на работу. Но здесь по улицам, которые выглядят как достояние ЮНЕСКО, ходят дети в школу, спешат взрослые на работу, здесь на лавочках ночуют бездомные, в барах тусит местная молодежь, а на главной площади вечером собирается народ не чтобы впарить иностранцам ненужные сувениры, а просто чтобы обсудить произошедшее за день. Создается какая-то магическая атмосфера, из которой не хочется уезжать. Этот город – единственное место на пути, в котором наш экипаж задержался дольше запланированного.

2. Район Чоррильо в Панама-Сити (Панама)

Панама – страна контрактов, а столица государства, город Панама-Сити – концентрат этих контрактов. Особенно это видно в районе Чоррильо. Туристов сюда старается не пускать полиция – уж слишком плохая репутация у улиц, на которых раньше селили нищих рабочих, трудившихся на постройке канала. Еще недавно несколько кварталов были поделены между шестью бандами – постоянные грабежи, разборки, убийства. Но сейчас здесь живут приветливые люди. Правда все вокруг выглядит запущено – как трущобы. Потихоньку в район приходит «цивилизация» – местных выживают с насиженных мест, называя процесс джентрификацией. Место домов с квартирами занимают бутик-отели, неоправданно дорогие рестораны и вылизанные элитные магазины. Но в глубине района жизнь еще теплится. Всего в квартале от осовремененной колониальной классики ютятся обшарпанные стены, на улицах сушится белье, в баре можно купить пиво в 2,5 раза дешевле обычных цен, а старики играют в домино на специально созданной для этого игровой площадке под крышей. Еще один поворот и вот ты натурально оказываешься в курятнике, а тренер рассказывает, как он готовит бойцовский петухов к смертельному бою. Смотришь направо и в пространство между обшарпанными домами зачастую даже без окон видны блики от бетонно-стеклянных небоскребов современного города, в котором крутятся миллиарды оффшорных средств.

3. Вулкан Масая (Никарагуа)

Центральная Америка – настоящая пороховая бочка планеты. Здесь располагается какое-то нереальное количество действующих вулканов, а в каждой стране есть своя Помпея с похожей историей. Самый удивительный из вулканов находится в Никарагуа, недалеко от города Гранада. К нему можно просто подъехать на машине – прямо к жерлу. И там есть на что посмотреть. Вечером отлично видно, как на дне жерла бурлит раскаленная докрасна лава. Этот вид заставлял трепетать даже испанских конкистадоров, которые были уверены, что вулкан Масая – это врата в ад. Рядом с ним установили крест, чтобы защитить землю от пришествия дьявола. Крест и сейчас на месте, но уже современный. Здесь на себе ощущаешь всю мощь, которая скрыта в недрах нашей планеты

4. Город майя Тикаль (Гватемала)

Городищ майя по Центральной Америке разбросано едва ли не больше, чем вулканов. Но если выбирать одно, то Тикаль в Гватемале – то что нужно. Это самое большое городище майя на планете. Несмотря на такой статус, зевак здесь не так много, как на древних руинах расположенных в той же Мексике – просто туристов в эту страну приезжает гораздо меньше, чем в разрекламированное мексиканское государство. Зато на все красоты можно насладиться без спешки и суеты, погулять между пирамид, подняться на некоторые из них. С самой высокой открывается потрясающий вид на окрестности – смотришь поверх деревьев, меж которых как айсберги вырастают конусы древних построек аборигенов. Приятный бонус – нетронутая природа вокруг комплекса – носухи, дикие кошки, косули, змеи, обезьяны, ящерицы… Кого тут только не встретишь. И все это без клеток.

5. Пляжи Коросаля (Белиз)

Если вам не по душе слишком уж туристические пляжи Канкуна, откуда мы стартовали, то езжайте в соседний с Мексикой Белиз. Это самая необычная страна Центральной Америки – только тут говорят на английском языке. Несмотря на статус одной из столиц мировых оффшоров, народ здесь живет небогато – цены в ресторанах и отелях приятно удивят. А пляжи – настоящий рай. Белоснежный песок и бирюза воды напоминают Мальдивы. Не зря же среди миллиардеров считается хорошим тоном купить себе целый остров неподалеку от Белиза. За весьма умеренную цену можно отдохнуть в стиле Билла Гейтса. Настоящая жемчужина – городок Коросаль.

6. Ресторан «Авион» (Коста-Рика)

В Коста-Рике можно посмотреть очень многое, но до большинства мест надо либо очень долго идти, либо очень долго по ним гулять. В рамках гонки, хоть и приключенческой, сделать это было весьма затруднительно. Поэтому для нас открытием стал ресторан «Авион», который располагается прямо под крылом американского военного самолета. Внутри фюзеляжа грузового «Боинга» находится развеселый бар «Контра». Такой же самолет сбили над Никарагуа, когда он доставлял боеприпасы местным повстанцам, которых поддерживали США. Этот борт арестовали в аэропорту Сан-Хосе. Позже его купил предприниматель, чудом доставил на вершину горы и организовал ресторан. Кроме истории сюда стоит идти и за потрясающими видами на океан с высоты птичьего полета: небо, море, непроходимые джунгли, которые служат фоном для сотен пролетающих птиц. Нам удалось увидеть пару туканов, которые привели в восторг всех посетителей.

7. Небоскребы Панама-Сити (Панама)

После десятидневного путешествия по банановым республикам поездка по Панаме – глоток свежего воздуха давно забытой цивилизации, от которой мы бежали из мексиканского Канкуна. Вишенка на торте всего путешествия – Панама-Сити, возвышающаяся над морем своими небоскребами. Выглядит все это, как из фантастических фильмов. Возможно, на нас повлиял контраст с предыдущими странами и городами, но со стороны Панама-Сити выглядит завораживающе. Да и изнутри тоже неплохо смотрится, особенно, когда ты просыпаешься в номере на последнем этаже башни, а через панорамные окна открывается вид на море и другие небоскребы. Кстати, стоит это совсем недорого – каких-то 4-4,5 тысячи рублей в сутки, чтобы почувствовать себя Волком с Уолл-стрит в собственном пентхаусе.