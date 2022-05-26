За девушками – в Сальвадор, а за друзьями – в Никарагуа: подводим итоги «Лиги героев»

Чем Сальвадор отличается от Никарагуа? Еще месяц назад этот вопрос показался бы мне глупым – сложно было себе представить, что на таком клочке земли, как перешеек между Северной и Южной Америками могут уместиться такие разные страны. Этот вопрос по-прежнему кажется глупым. Но уже по другой причине. Просто ответ на него будет – всем.

Очень часто страны, которые мы проезжали в рамках панамериканской гонки «Лиги героев», раскрывались перед нами по-новому, круша в щепки стереотипы о себе. Вот мы и решили подвести итоги гонки по-своему – не очки, минуты, призы, а более человеческие вещи – деньги, дороги, люди. Пойдем по порядку – на юг от Мексики до Панамы.

Мексика

Приехав в Канкун, захотелось сразу из него уехать – слишком все прилизано для такого приключения, слишком много туристов, слишком много цивилизации. Тем не менее, у нас было полтора дня, чтобы познакомиться с этим мексиканским регионом и рассказать вам о нем.

Деньги

Как и везде в Мексике, здесь в ходу местные песо. Один песо стоит примерно 3,2 рубля. Доллары в магазинах принимают, но не везде и сдачу дают в местной валюте, пересчитывая по не самому выгодному курсу. Цены на товары, пожалуй, самые высокие в стране. Если вы слышали, что в Мексике недорого, то это не про Канкун. Сюда круглогодично едут туристы из Северной Америки, готовые оставлять большие суммы. Вот местные и взвинтили ценник практически на все – от воды и до аренды квартир. Зато и качество жизни тут на уровне – все для американцев.

Дороги

Дороги в Мексике отличные. Сразу мы это не почувствовали – просто ехали по роскошному автобану на скорости 140 км/ч. Разница стала понятна, когда мы проехали дальше – вниз по перешейку. В итоге самый быстрый отрезок мы прошли именно от Канкуна до границы Мексики с Белизом – все благодаря хорошему дорожному полотну. Если у Мексики и есть какие-то проблемы, то это точно не дороги.

Люди

Здесь тоже нужно разделять людей в Мексике и людей в Канкуне. На курорте люди – это обслуживающий персонал. Вряд ли вы столкнетесь с ними еще как-то по-другому. Официанты, портье, экскурсоводы, продавцы, водители такси, уборщицы… Мексиканского друга здесь завести не получится. Но и проблем с местной шпаной здесь не будет – полиция яростно охраняет покой туристов. Дальше на юг, останавливаясь в дороге нам встречались другие мексиканцы – не в форме, дружелюбные, простые, но по большей части не очень богатые по сравнению с канкунцами. Владелец магазина – звучит гордо. Но когда он пускает тебя к себе в туалет, ты видишь, как он живет. Спальня – в шалаше, все три маленьких ребенка стараются помогать по работе: носят кокосы, плетут сувениры, готовят еду. Из комнаты в комнату бегают курицы. Грустно.

Белиз

О Белизе перед поездкой мы слышали лишь, что это один из крупнейших оффшоров планеты. Где-то читали еще, что у побережья этой страны любят покупать частные острова миллиардеры типа Билла Гейтса. И все. Учитывая малый размер страны и количество денег, которые в ней вращаются, ожидали увидеть богатейший край. Ошиблись.

Деньги

Несмотря на крохотность страны, в Белизе есть собственная валюта – белизский доллар. Курс его высчитать очень легко – он привязан к американскому доллару – в два раза ниже. Сейчас доллар Белиза стоит примерно 31,5 рублей. Цены везде дешевые. Пожить в роскошном номере с видом на Карибское море можно за какие-то 4000 рублей в сутки. В ресторане хорошо поужинать стоит не больше 1500 рублей.

Дороги

К качеству дорог претензий нет, но быстро по ним поехать не удастся. Дороги узкие, а навстречу постоянно едут какие-то грузовики, старые американские школьные автобусы, которые во всех странах этого региона используют для междугородных перевозок пассажиров и называют чикен-басами. Разметка есть, но не везде. Так что, обгонять медленные грузовики сложно. Но даже такие дороги – за счастье, когда ты катаешься по банановым республикам. Испортились они только ближе к границе с Гватемалой, как будто в стране намеренно не рассчитывают на какое-то интенсивное движение в этом месте.

Люди

Несмотря на оффшорный имидж, люди внутри страны живут очень небогато – зарабатывают сельским хозяйством: продают фрукты, выращивают сахарный тростник, кукурузу и другие культуры. Зато они очень дружелюбны – всегда готовы прийти на выручку, что-то подсказать, просто поболтать. Возможно, это связано еще и с тем, что в стране легализована марихуана. Отчасти это может объяснить какую-то замедленность всего происходящего. О легализации, кстати, нам сообщил дружелюбный сотрудник пограничной службы, когда мы пересекали границу с Мексикой.

Гватемала

Гватемала – первая страна, от которой ожидали какой-то экзотики. И мы ее получили.

Деньги

У Гватемалы, пожалуй, самая экзотическая валюта региона. Денежную единицу назвали в честь небольшой птицы – кетцаль. Она же является и символом страны, потому что просто не может жить в неволе. Один кетцаль равен примерно 8,3 российским рублям. Цены на все здесь смешные. Даже бензин стоит почти как в России. Дело в том, что правительство субсидирует топливо, чтобы хоть как-то взбодрить местную экономику. Так что, если хочется экзотики и не хочется платить слишком много – вам в Гватемалу. Тут очень красиво и дешево.

Дороги

Дороги нас шокировали почти сразу после границы с Белизом – мы на всем ходу выскочили на гравийку, чуть не лишившись всех колес сразу. Сначала даже подумали, что так придется ехать все время. И это было Панамериканское шоссе! Но через пару километров асфальтное полотно все же вернулось. Но качество дорог оставляло желать лучшего – постоянные ямы, выбоины. Разметка проглядывала не везде, а сама трасса была узкой.

Люди

Зато люди здесь душевные. Они не избалованы туристами и относятся к иностранцам с интересом и добротой, а не корыстью. Если говорите на испанском, с ними можно подружиться, а если приехали из далекой страны типа России, гватемальцам будет также интересно узнать о вас, как и вам о них. Чтобы вам помочь, они в лепешку разобьются, а возьмут за это не как с богатого гринго, а как со своего соседа. Примерно так мы починили прикуриватель в авто за какие-то 400 рублей.

Сальвадор

В Сальвадор мы въезжали, зная об этой стране лишь один факт – в 2016 году государство заняло первое место по количеству убийств на 100 тысяч человек. Ехать сюда было странно, а проскочить страну одним днем никак не удавалось. Пришлось рисковать, оставаться на ночевку и гулять по столице.

Деньги

Про местную валюту мы вам не расскажем – ее просто не существует. В какой-то момент страна так устала от деноминаций, что правительство отказалось от собственных денег и за национальную валюту приняли доллар США. Немногочисленным туристам это очень удобно. Несмотря на низкий уровень жизни, цены не сказать что смешные. Дешево можно купить только старые либо совсем некачественные вещи, вот центр столицы и превратили в практически бесконечный продуктово-вещевой китайско-сальвадорский рынок.

Дороги

От гватемальских дорог местные практически не отличаются – узкие, с ямами и выбоинами. Чуть сворачиваешь с шоссе и начинается гравийка. Причем гравийка – в лучшем случае. Как-то раз онлайн-навигатор завел нас в такое место, где и на тракторе проехать было бы сложно. Но по местным меркам это считалось вполне нормальной дорогой.

Люди

Много пообщаться с местными не удалось. Район, в котором мы поселились, оказался каким-то элитным. Тут местные жители были огорожены от пустых улиц высоченными заборами с колючей проволокой под напряжением. В центре столицы к туристам не привыкли и на контакт почти не шли. Сальвадорцы показались какими-то замкнутыми, запуганными что ли. Хотя, как по другому, когда твою страну разрывают между собой бандитские группировки, известные на весь мир, а убить могут свои же, если наденешь неправильную (американскую) шмотку. Вот и туристов побаиваются – вдруг ты окажешься американцем, в компании с которым быть не рекомендуется. Удивила только старушка в деревне по пути, которая пустила нас пройти к океану через свой дом, а потом мило поболтала. Но ей, кажется, в этой жизни уже нечего бояться – лишилась мужа, а теперь зарабатывает чем может, готовя завтраки и продавая продукты.

Гондурас

У этой страны самая плохая репутация из региона – еще хуже соседнего Сальвадора. Правда, мы даже жалели, что придется проехать по Гондурасу всего 120 километров, а потом покинуть его и направиться в Никарагуа. Хотелось ведь экзотики и адреналина. Но эти чувства выветрились уже на границе при въезде в государство.

Дороги

Трассы здесь мало чем отличаются от сальвадорских, но дальше – полный мрак. Решив хоть что-то увидеть в Гондурасе, и свернув в сторону тихого океана нам пришлось проехать километров 80 по гравийной дороге. А ведь на картах она значилась не просто как дорога, а как вполне себе приличное шоссе. Поверье, местные были очень шокированы нашим присутствием там.

Люди

О людях Гондураса мы можем судить только по общению на границе. Оно оставило очень неприятные впечатления. К сотрудникам пограничной службы вопросов нет – они общались нормально. Был низенький мужичок с комплексом бога, решающего твою судьбу. Была бабуля, которая старалась нам помочь. А на выезде встретилась милая девушка, которая была просто счастлива оказать услугу иностранцам. Но вот шныри, которые вертелись вокруг границы нас ввели в состояние гнева. Один из них настолько нагло вымогал деньги, что мы даже в полицию были готовы обратиться – только времени было жалко. Но за всю страну говорить сейчас было бы неправильно. Уж слишком мало мы в ней провели – каких-то несколько часов.

Никарагуа

В Никарагуа мы ехали примерно как в Советский Союз. Здесь правит авторитарный лидер, который в стране строит социализм. Думали, что друзей из России на границе встретят с распростертыми объятиями, но получилось наоборот. Но об этом мы уже рассказывали. Сейчас – по нашему плану.

Дороги

Въезжать в Никарагуа пришлось долго. Хоть мы и старались не ездить по ночам, но тут ничего другого уже не оставалось. Ко всему, нас нас свалился еще и сильнейший тропический ливень. Если бы мы ехали по дорогам Сальвадора и Гондураса, то пришлось бы просто встать и переждать дождь. Но это были дороги Никарагуа – отличные, без ям, широкие, с прекрасной разметкой и даже дублирующими разметку светоотражателями на протяжении почти всего пути. На такой дороге не страшно было ехать и в ливень ночью. Оставшиеся два с половиной дня наши впечатления только подтвердили – дороги в стране отличные.

Деньги

Местная валюта называется кордоба, одна единица которой равна 1,75 рубля. Мы просто умножали все цены на два. Но даже с такой погрешностью все выходило неимоверно дешево. Номер в роскошном отеле в колониальном стиле, где ты чувствуешь себя губернатором Тортуги – чуть больше 3500 рублей. Отличный ужин с мясом, гарниром и порцией великолепного местного 15-летнего рома – меньше тысячи рублей. И все это – в туристическом городе. Здесь бы жить остаться.

Люди

Хоть на границе нас пускали и со скрипом, в каждом видя российского шпиона, внутри страны никарагуанцы приняли русских очень тепло. В Музей революции нас пустили бесплатно, назвав братьями, обняв и сфотографировавшись на память. В баре к нам подсел парень, назвался адвокатом и предложил своим русским братьям бесплатную помощь в любом вопросе, если возникнут проблемы. Даже полиция, улыбаясь, отпускала нас без страховки, когда видела российский паспорт. В этой стране любят россиян, да и вообще тут живут добрые и открытые люди.

Коста-Рика

Красивейшая страна встала на нашем пути в тот момент, когда экзотика еще не успела надоесть. Тогда крайне жалко было покидать Никарагуа и перебираться в туристический рай для американцев. Но пришлось.

Дороги

Костариканские дороги на фоне того, что мы видели в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале показались бы раем – ровное полотно, по которому приятно ехать. Но после Никарагуа это был шаг назад. Да и петлять по бесконечным серпантинам в джунглях, было хоть и красиво, но очень утомительно. Претензий к качеству, правда, у нас не было. Медленная скорость и постоянные повороты компенсировались красивейшими видами на дикую природу.

Деньги

В Коста-Рике, конечно, есть своя валюта – колон. Один рубль – это примерно 10,6 местных колонов. Высчитывать цены было легко – делили все на 10. Банкноты здесь очень красивые – на всех изображены местные животные в очень ярких цветах. Держать их в руках, правда, приходилось нечасто. Везде в этой стране принимают доллары – только сдачу дают местными. Цены на фоне предыдущих четырех стран показались высокими. Да и местные жители жаловались, что ценник на все нещадно поднялся, когда в страну потянулись американские туристы. Отели мы вибирали в той же ценовой категории – примерно по 4000 рублей за номер, но теперь вместо роскошных апартаментов получали стандартный номер в гостинице средней убогости. Обед выходил примерно в две тысячи рублей на человека даже без алкоголя (бокала вина или пива). В общем, Коста-Рика по ценам на фоне Никарагуа – это как Сочи на фоне условной Джубги.

Люди

Народ в Коста-Рике ничем не удивил, но ничем и не расстроил – люди как люди. К туристам они уже более чем привыкли и большого интереса к нам не проявляли. Да и у них национальный колорит отсутствовал. Поэтому они нас интересовали не больше, чем какие-нибудь итальянцы, американцы или японцы. Но все было дружелюбно – сервис на хорошем уровне они предоставлять уже привыкли.

Панама

Въезжая в Панаму, мы понимали, что окажемся в цивилизации, но не представляли в какой. Хоть здесь и есть признаки банановой республики, но инфраструктура уже современная – даже лучше, чем в России, включая Москву и другие большие города.

Дороги

В Панаме нас встретили настоящие магистрали – по две широченные полосы в каждую сторону, разделенные между собой отбойниками. Ехать было приятно и быстро. Но скорость как в Мексике была недоступна – везде дежурили полицейские с радарами. До столицы долетели быстро, хотя изначально предполагали остаться ближе к границе. Просто поняли, что по таким дорогам доехать до места назначения будет легко даже в темное время суток.

Деньги

Валюта Панамы называется бальбоа – в честь испанского конкистадора. Курс ее приравнивается к американскому доллару, который здесь также в ходу. Интересно, что банкнот у бальбоа нет – только монеты. Вместо местных банкнот использую доллары США. Цены здесь по меркам региона высокие, но все равно ниже чем в Коста-Рике. Пообедать можно на 20 долларов, а номер в роскошном отеле-небоскребе с шикарным видом обошелся примерно в 5500 рублей.

Люди

В Панама-Сити очень сложно встретить настоящего панамца. Здесь есть все – колумбийцы, венесуэльцы, костариканцы, гватемальцы, американцы, русские, китайцы, итальянцы… Это очень космополитический город, в который едут зарабатывать. Но есть на улицах мегаполиса и совсем местные ребята – индейцы с континентальных окраин или с островов. Некоторых из них даже охраняет государство. Они на контакт идут сложно – привыкли жить общинами. Общение здесь деловое, как в офисе. Ты никому не интересен, никто не интересен тебе – все решает личная выгода. С местными удалось пообщаться только в трущобах. Хотя полиция и не рекомендовала туда соваться, обитатели «фавел» оказались дружелюбными, открытыми и веселыми ребятами.