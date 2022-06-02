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Рекорды горнолыжного «БигВуда»

Курорт «Большой Вудъявр», расположенный в городе Кировске Мурманской области, установил рекорды - по продолжительности сезона и по числу посетителей.
Рекорды горнолыжного «БигВуда»
02 июня 2022 15:06

Курорт «Большой Вудъявр», входящий в топ-10 лучших горнолыжных курортов страны и являющийся одним из ключевых социальных проектов «ФосАгро», установил рекорд по посещаемости и продолжительности сезона.

Прошедший сезон для «Большого Вудъявра» стал по-настоящему особенным. В конце октября - начале ноября 2021 года велась активная подготовка трасс. Для непосвященного человека ничего не говорят такие понятия, как «снегоуплотнительная техника» и «система искусственного снегообразования», «формирование качественной подложки». Специалисты же знают: как сезон подготовишь – так он и пройдет.

В первой же декаде ноября состоялись первые тестовые спуски персонала курорта и опытных райдеров для проверки склонов. Затем курорт принял первых туристов. Торжественное открытие сезона прошло 17 ноября 2021 года.

И лишь 1 июня сезон завершился. А между тем на широте города Кировска уже вторые сутки сиял полярный день. В этот день для его гостей было организовано бесплатное катание, после чего они смогли насладиться праздничным салютом.

Таким образом, сезон трассового катания на ГК «Большой Вудъявр» продлился 205 дней и стал самым продолжительным среди сопоставимых по высотам популярных российских и европейских горнолыжных курортов. Напомним, что общая протяженность трасс курорта, расположенного в Хибинах на северном и южном склонах горы Айкуайвенчорр, составляет 30 километров, а общий перепад высот превышает 600 метров.

И ещё немного фактов. В день открытия сезона на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» представили сразу две новинки, которые существенным образом расширили его возможности. Так, летом 2021 года при поддержке Ростуризма и Правительства Мурманской области здесь был реализован проект системы искусственного оснежения трасс северного склона протяженностью 3,5 километра. Она позволила не только исключить вероятность позднего открытия курорта, но и продлила катание, сезон продолжается в Кировске теперь полноценные 8 месяцев вместо пяти с половиной ранее.

Помимо этого, в день открытия сезона гостям курорта был представлен панорамный комплекс «Плато», который расположился на вершине Северного склона горы Айкуайвенчорр, в месте соединения двух подвесных канатных дорог «Большого Вудъявра». Это уникальное, самое высокогорное на Северо-Западе России архитектурное сооружение. Пятиэтажное здание из стекла и бетона, которое буквально парит в воздухе, расположено на высоте 820 метров. Из пятиметровых панорамных окон комплекса посетителям открывается завораживающий вид на склоны Хибин, озера и расположившийся у подножия гор уютный Кировск. Комплекс «Плато», успешно выдерживающий сравнение с лучшими европейскими высокогорными ресторанами, включает в себя кафе, бар и ресторан. Единовременно заведение может обслуживать до 300 посетителей.

Немало ярких впечатлений гостям «БигВуда» подарили и вечерние катания, которые курорт впервые открыл минувшей весной, а также прогулки на ратраках, которые наряду с канатной дорогой доставляли посетителей в панорамный комплекс «Плато».

За сезон 2021-2022 преимущества «Большого Вудъявра» оценили более 260 тысяч гостей – на 7% больше, чем в предыдущем сезоне, и в 3 раза больше, чем 10 лет назад. Тогда гостями курорта стали почти 86,5 тысяч любителей горных лыж.

Рост числа гостей курорта мы связываем прежде всего с постоянным совершенствованием его инфраструктуры. В этом году ее дополнил комплекс «Плато», который стал украшением не только «Большого Вудъявра» и Кировска, но и всей Мурманской области, - говорит заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Герман Симаков. – Оценить панорамные виды, которые открываются из его окон, и насладиться кухней с северным колоритом за сезон смогли более 54 тысяч человек. Впрочем, завершение сезона никак не скажется на работе комплекса. Летом он также будет радовать гостей Хибин.

Одним из преимуществ курорта, способствующим ежегодному росту посещаемости, является его высокая транспортная доступность. Аэропорт «Хибины» связанный ежедневными рейсами с Москвой и Санкт-Петербургом, располагается всего в получасе езды от горнолыжных склонов.

И даже короткое межсезонье будет использовано сейчас не для отдыха, а для проведения работ по развитию инфраструктуры курорта.

Нам предстоит провести масштабные работы по монтажу второй линии системы искусственного снегообразования, а также систем освещения на маршрутах 16 и 18, - рассказывает директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Антон Ставенко. – Помимо этого, мы проведем планировочные работы на всех трассах, а также выполним благоустройство территории выката на Северном склоне. Оно затронет парковку, зону апре-ски и центральную площадь курорта.

источник: «Советский спорт»
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Рекорды горнолыжного «БигВуда»
Рекорды горнолыжного «БигВуда»
Курорт «Большой Вудъявр», расположенный в городе Кировске Мурманской области, установил рекорды - по продолжительности сезона и по числу посетителей.
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