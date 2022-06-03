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Почему мужчин пугают слова «йога» и «стретчинг»?

Какие направления сегодня набирают популярность в фитнес-центрах?
Почему мужчин пугают слова «йога» и «стретчинг»?
03 июня 2022 10:00
автор: Анастасия Лукачи

Еще недавно регулярное посещение фитнес-центра было обязательным пунктом еженедельной программы любого уважающего себя и свое тело человека. Сегодня предпочтения и возможности, в силу разных причин, претерпели изменения.

Спорт, конечно, никуда не делся из нашей жизни. Но, подход к занятиям стал более осознанным и, если можно так сказать, более личным. В фитнес предпочитают теперь ходить не столько ради занятий на тренажерах, а больше ради специальных программ, направленных на поддержку формы с самых разных сторон.

Просто тягать «железо» многим уже просто скучно, да и польза от этого, не так уж и очевидна. Мы решили узнать у владелицы своего фитнес-центра, за плечами которой прошлое в спортивной атлетике, Светланы Казаковой, кто сегодня и зачем приходит в зал и какие программы наиболее популярны?

– Ваша основная аудитория сегодня?
– В основном, 80% моих клиентов это 35+. Больше женщин, которые хотят похудеть. Мужчины, чаще, обращаются, чтобы я разработала программу для восстановления после травм. Есть аудитория и помоложе. Но, у них запрос больше на танцевальные направления и силовые.

– Мужчины, я так понимаю, в России еще недостаточно раскрепостились для регулярного посещения классов йоги или растяжки?
– Это правда. Мужчины у нас пока стесняются посещать занятия по стретчингу, про йогу даже и не говорю. Эти направления кажутся им неактуальными. Для них это что – то очень женское. Некоторые вообще говорят, когда я предлагаю им попробовать, что не представляют себя на групповой тренировке с девушками, для них это как-то стыдно, что ли. Следующий типичный вопрос – зачем мне вообще нужно растягивать какую – то часть тела?! Распространенное мужское заблуждение.

– Это странно, конечно. За рубежом, особенно у профессиональных спортсменов, взять хотя бы тех же футболистов, растяжка обязательна. А, многие из них – адепты йоги и не стесняются в этом признаваться
– Нет, безусловно, и у нас мужчины приходят на йогу. Но их очень мало. Прогресс идет вперед и никого не ждет. Поэтому, хотелось бы, чтобы мужская часть населения избавилась от стереотипов побыстрее и активнее бы посещала классы по йоге, стретчингу и, особенно, по «здоровой спине». Ведь с ней, спиной, я вас уверяю, проблемы у каждого второго мужчины, если не у каждого.

– Может стоит придумать чисто мужские классы для этих направлений?
– Не думаю, что дело только в смешанных группах. Да, безусловно, большинство мужчин, приходя на групповую тренировку, чувствуют дискомфорт. Но, главная причина непосещения в том, что они не могут определить для себя цель этого занятия. И, тут человеку очень важно попасть на правильного, разбирающегося, и желательно немного в психологии, инструктора (улыбается). Он поможет понять, зачем вам растяжка или йога. Что вы в итоге получите для себя: вы хотите тренироваться с целью быть здоровым, убрать зажимы в теле, растянуть накачанные мышцы или? Правильно сформулировать для себя цель – это уже половина успеха!

– Получается, если мужчина занимается исключительно силовыми нагрузками – это не идет в абсолютный плюс его здоровью?
– Конечно, растяжка нужна всегда, особенно, если мужчина занимается силовыми нагрузками. Ведь, если этого не делать, то возможно появление травм, дискомфорта в теле. Нужно растягивать все тело практически после любой тренировки.

Поделюсь своим опытом: недавно мне позвонила клиентка и попросила позаниматься стретчингом с ее сыном - хоккеистом. Как оказалось, у него настолько забиты все мышцы и столько микротравм, что ему больно было выполнять самые простые упражнения. Он сказал, что они вообще не занимаются стретчингом на тренировках, которых очень много!

То есть, изо дня в день, на тренировках, они просто закачивают все тело. Это очень опасно, особенно в профессиональном спорте! В результате, стретчинг ему помог, вернул тонус. И, таких случаев, в моей практике, достаточно.

– Сегодня девушки частенько выбирают себе классы бокса или ММА. Как думаете, с чем это связано?
– Это правда. Многие девушки сегодня активно проявляют интерес к этим направлениям. Я думаю, что данный запрос напрямую связан с тем, что в 21 веке женское население стало более сильным внутренне, девушки могут совмещать много дел одновременно, занимают самые высокие посты в деловой сфере… Они стали в каком-то смысле наравне с мужчинами. Поэтому и возник такой интерес, девушки и в тренировках выбирают направления наравне с мужчинами.

– Сауна после тренировок – за или против?
– Конечно, за! Потому что сауна расслабляет, избавляет от болей в мышцах, улучшает кровообращение, запускает обменные процессы в организме.

– Сегодня фитнес-центры переживают не лучшие времена. Многие потенциальные клиенты предпочитают заниматься дома, благо появилось много хороших приложений. Что думаете о перспективах вашей деятельности и нет ли мыслей придумать свою онлайн-систему тренировок?
– Да, это правда, многие клиенты переходят на онлайн-тренировки или занимаются с помощью приложений. Многим так комфортнее, плюс - экономия времени и финансов. Сначала я переживала, что образовалась такая тенденция, но позже мои клиенты все равно стали обращаться ко мне с разного рода вопросами. Если ты профессионал высокого класса, клиент это чувствует. И, даже тренируясь самостоятельно, будут возникать разного рода нюансы, которые захочется уточнить у специалиста.

В результате, вопросов стало поступать так много, что я тоже задумалась: а, не пора ли мне записывать свои видео-уроки? (улыбается). Во-первых, мои клиенты уже знают меня и мою методику. Во-вторых, сейчас начинается дачный сезон, многие будут проводить время за городом и у них не будет времени, чтобы посещать фитнес-зал или даже найти час на занятие по Zoom. Поэтому идея быстро нашла свое воплощение.

Время, конечно, диктует свои правила. От них не отмахнуться. Онлайн-занятия – это действительно удобно как клиенту, так и тренеру. Единственный минус – это то, что ты не можешь лично поправить клиента, не можешь его потянуть. В остальном, я думаю, рынок фитнес-приложений будет только увеличиваться и, стоит признать, оттягивать клиентуру у классических фитнес-центов. Но, главное, что интерес к спорту у нас не пропадает! (улыбается).

источник: «Советский спорт»
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