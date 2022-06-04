Культовое место столицы снова открылось: городошная площадка на «Динамо»!

Сколько копий сломал в свое время «Советский спорт», выступая за восстановление московской легенды – старейшей городошной площадки в городе Москве! Помнится, как главный редактор Николай Яременко бежал несколько лет назад за едва назначенным главой управляющей компании «Динамо» Андреем Лунтовским и говорил про городки. У Андрей Георгиевича в ту пору раскалывалась голова от обилия проблем: где будет стоять памятник Яшину, перенесенный на время реконструкции, придут ли арендаторы на открывающуюся «Арена Плаза». Но как здорово, что тема не потерялась и эта мечта многих осуществилась!

Городки – старинная русская народная игра, ставшая национальным видом спорта. В советские годы городки были третьим видом спорта по популярности после футбола и хоккея. Этой игрой увлекались многие выдающиеся люди России, в числе которых император Николай II, академик Иван Павлов, писатели Лев Толстой и Максим Горький. Городки популярны не только в нашей стране, но и в Финляндии, в Швеции, а также в странах СНГ. Единые правила соревнований были разработаны в 1923 году.

Мероприятие началось с разминки, которую проводил беговой клуб «Динамо бежит» во главе с ультрамарафонцем и тренером по бегу Георгием Малеевым.

После этого проходила официальная часть, во время которой было предоставлено слово генеральному директору «ВТБ Арены» Андрею Лунтовскому, советскому футболисту Валерию Урину, президенту Федерации городошного спорта России Надежде Павловой. Приятно среди гостей было видеть заместителя председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Николая Толстых, представителей Москомспорта, хоккейного клуба «Динамо» Москва и Банка ВТБ. Все гости отметили статус городошного спорта именно как родной игры.

Затем состоялось открытие площадки, на которой проводились одни из первых официальных всероссийских соревнований по городкам. Это событие приурочено к столетию общества «Динамо» и городошного спорта России в следующем году. Символический бросок на площадке выполнил Владислав Ефремов – нападающий хоккейного клуба «Динамо Москва».

Следующей частью мероприятия были показательные выступления Федерации городошного спорта, в которых принял участие и маскот Динамо – волк. Они вызвали особый интерес у зрителей.

После этого на соседней площадке выступал «Антикварный цирк» со своей программой. Это был физкультурный парад, во время которого артисты продемонстрировали гибкость, баланс и навыки жонглирования.

Гости праздника принимали участие в различных активностях: играли в резиночку, перетягивали канат, тренировали меткость, посетили мастер-класс по городкам. Эта часть праздника понравилась в равной степени и детям, и взрослым.

В качестве церемонии закрытия дети запускали бумажные самолётики (такая фигура есть в городках). Кто запускал самолётик дальше всех, тот получал подарок – книгу о Льве Яшине.