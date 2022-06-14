ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Чемпионат ФХР – Кубок Лиги Ставок 3х3»

14 июня состоится третий игровой день «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок 3х3». Команды проведут заключительные матчи группового этапа и плей-офф.
«Чемпионат ФХР – Кубок Лиги Ставок 3х3»
14 июня 2022 12:28

Турнир

В первом турнире кубка 16 команд, более 100 хоккеистов в течение трех дней борются за победу в режиме «нон-стоп». В составах команд встречаются игроки КХЛ, ВХЛ – Николай Голдобин, Сергей Толчинский, Андрей Алексеев, Евгений Ярославлев, Станислав Альшевский, Максим Цыплаков, Илья Талалуев, Зият Пайгин, и многие другие. БК «Лига Ставок» является титульным партнером турнира.

Всего команды проведут 64 матча, включающие в себя групповой этап и плей-офф, в него попадут 8 команд. Главный трофей «Чемпионата ФХР – Кубок «Лиги Ставок», призовой фонд турнира – 5 000 000 рублей.

После двух игровых дней:

Группа А: Санкт-Петербург, Тула, Ярославль – по 10 очков; Новосибирск – 8; Тольятти – 6; Москва – 4; Екатеринбург – 1; Челябинск – 0.

Таким образом, четверка участников плей-офф от этой группы уже известна. Поскольку Новосибирск в очной встрече взял верх над Тольятти, он останется на четвертой позиции в случае равенства очков. Матчи заключительного тура, которые пройдут во вторник утром, имеют значение лишь для распределения мест в итоговой таблице.

Группа Б: Нижний Новгород – 11 очков; Казань – 10; Уфа – 7; Магнитогорск, Сочи – по 6; Новокузнецк, Хабаровск – по 5; Омск – 2.

Первые две команды обеспечили себя участие в плей-офф, судьба двух других путевок решится в последнем туре.

Формат

Во время игры на льду могут находиться по 4 игрока в каждой команде (3 полевых + вратарь). В заявке должно быть 7 игроков (5 полевых + 2 вратаря). Продолжительность матча – 3 периода по 7 минут. Перерыв между периодами – 2 минуты. В случае ничьей – серия бросков. Игра проводится без силовой борьбы и пробросов. Вместо удалений назначаются штрафные броски.

Как смотреть

В прямом эфире матчи турнира новой разновидности хоккея покажут FHR.RU, а также телеканалы «Старт», «Хоккейный» («Триколор ТВ») и «Матч ТВ» (плей-офф).

Плей-офф (14.06)

16:00 Четвертьфинал 1

17:00 Четвертьфинал 2

18:00 Четвертьфинал 3

19:00 Четвертьфинал 4

20:30 Полуфинал 1

21:10 Полуфинал 2

21:50 Финал

22:40 Матч за 3 место

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Чемпионат ФХР – Кубок Лиги Ставок 3х3»
«Чемпионат ФХР – Кубок Лиги Ставок 3х3»
14 июня состоится третий игровой день «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок 3х3». Команды проведут заключительные матчи группового этапа и плей-офф.
14.06.2022 12:28
Хроника
Хороший «Локо»-пример: как грамотно работать с молодыми игроками
Хороший «Локо»-пример: как грамотно работать с молодыми игроками
Столичный «Локомотив» привлек к предсезонным сборам целую обойму молодых футболистов. И это не единичный пример, о чем рассуждает наш обозреватель.
07.06.2022 08:00
Хроника
автор: Сергей Терехов
Культовое место столицы снова открылось: городошная площадка на «Динамо»!
Культовое место столицы снова открылось: городошная площадка на «Динамо»!
В первую субботу лета на «Динамо» состоялся спортивный праздник. Его главным событием стало открытие старейшей городошной площадки в России.
04.06.2022 19:20
Хроника
автор: Анастасия Клюквина
Почему мужчин пугают слова «йога» и «стретчинг»?
Почему мужчин пугают слова «йога» и «стретчинг»?
Какие направления сегодня набирают популярность в фитнес-центрах?
03.06.2022 10:00
Хроника
автор: Анастасия Лукачи
Рекорды горнолыжного «БигВуда»
Рекорды горнолыжного «БигВуда»
Курорт «Большой Вудъявр», расположенный в городе Кировске Мурманской области, установил рекорды - по продолжительности сезона и по числу посетителей.
02.06.2022 15:06
Хроника
В России прошли первые в истории соревнования по гимнастике для детей с ограниченными возможностями
В России прошли первые в истории соревнования по гимнастике для детей с ограниченными возможностями
В Санкт-Петербурге стартовали первые в истории соревнования по гимнастике для детей с ограниченными возможностями в рамках физкультурного мероприятия по художественной гимнастике, посвященного Международному дню защиты детей
01.06.2022 00:05
Хроника
За девушками – в Сальвадор, а за друзьями – в Никарагуа: подводим итоги «Лиги героев»
За девушками – в Сальвадор, а за друзьями – в Никарагуа: подводим итоги «Лиги героев»
Раскладываем по полочкам впечатления от восьми стран Центральной Америки
26.05.2022 18:16
Хроника
автор: Степан Чаушьян
Топ-7 мест гонки «Лига героев»: от блеска бедного Белиза и до нищеты богатой Панамы
Топ-7 мест гонки «Лига героев»: от блеска бедного Белиза и до нищеты богатой Панамы
Собрали семерку самых интересных мест, в которые «Советский спорт» занесла автомобильная гонка проекта «Лига героев»
25.05.2022 11:38
Хроника
автор: Степан Чаушьян
Крысиные бега, петушиные бои, блеск и нищета Панамы. Как «Советский спорт» выжил в «Лиге героев»
Крысиные бега, петушиные бои, блеск и нищета Панамы. Как «Советский спорт» выжил в «Лиге героев»
Гонка «Лиги героев» подошла к концу. То, что начиналось как грандиозное приключение, на финише получило сумасшедшую развязку, но проигравших не было – в таком автопробеге по восьми странам Центральной Америки проиграть просто нельзя. Впрочем, наш экипаж пришел третьим – судьба гонки решилась в последний день.
22.05.2022 00:14
Хроника
автор: Степан Чаушьян
За штурвалом американского военного самолета. Похождения нашего корреспондента в Центральной Америке
За штурвалом американского военного самолета. Похождения нашего корреспондента в Центральной Америке
Гонка «Лиги героев» выходит на финишную прямую. Предыдущие путевые заметки о нашей панамериканской гонке мы закончили на том, что выехали из Никарагуа и собирались пройти границу Коста-Рики. Казалось, что с этим не должно быть проблем: туристическая страна, которая рада видеть всех на своей территории – приезжайте и третье деньги. На деле все оказалось гораздо сложнее.
20.05.2022 12:25
Хроника
автор: Степан Чаушьян
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция финального игрового дня
В Москве подходит к концу представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
Питер разгромили, Москву «отцепили». Итоги 2-го дня «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
На продолжающемся в Москве «Чемпионате ФХР – Кубке Лиги Ставок по хоккею 3х3» очередные три тура полностью определили квартет четвертьфиналистов от группы А, а также две команды, вышедшие в плей-офф из группы В.
У Лиги наций будет новый победитель! Как Франция досрочно сложила с себя чемпионские полномочия
В первой группе Лиги А грянула сенсация: за два тура до конца действующие обладатели трофея французы проиграли хорватам (0:1) и лишились шансов на верхнюю строчку после победы Дании над Австрией (2:0).
Воронежско-уфимская «Санта-Барбара» и другие футбольные мемы
Главные новости российского футбола в картинках и видосиках.
«Похудел килограмма на три». Николай Голдобин — о хоккее в новом формате
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин на проходящем в Москве «Чемпионате ФХР — Кубке Лиги Ставок по хоккею 3x3» выступал за команду Москвы. В плей-офф она не вышла после трех поражений в пяти играх.
«Показываем, что в России можно делать продукт уровня НХЛ». Роман Ротенберг — о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в качестве хоккеиста участвует в проходящем в эти дни в Москве «Чемпионате ФХР - Кубке Лиги Ставок по хоккею 3x3». На счету Романа Ротенберга уже пять результативных передач и три исполненных буллита. После одного из матчей он поделился впечатлениями от турнира и рассказал о перспективах нового хоккейного формата.
Казус Медведева. Как стать первым теннисистом мира, проигрывая всем подряд
В опубликованной 13 июня новой версии рейтинга АТР сменился лидер: Новака Джоковича обошел Даниил Медведев. Разбираемся, как россиянину удалось вновь стать первой ракеткой планеты, несмотря на затяжную серию неудач в последние месяцы.
Язык мой — враг мой! Как часто поступки Неймара расходились со словами
Критики считают Неймара инфантильным прожигателем фантастического таланта. «Плеймейкер» вспоминает, что говорил бразильский футболист о самом себе и как поступал на поле и в жизни.
Русский чемпион гарантирован! Расклад на финал Кубка Стэнли-2022
В ночь на 16 июня в НХЛ стартует финальная серия Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Плеймейкер» оценивает шансы.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 13.06.2022: на кону 2 550 000 рублей!
13 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика