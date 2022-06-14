«Чемпионат ФХР – Кубок Лиги Ставок 3х3»

Турнир

В первом турнире кубка 16 команд, более 100 хоккеистов в течение трех дней борются за победу в режиме «нон-стоп». В составах команд встречаются игроки КХЛ, ВХЛ – Николай Голдобин, Сергей Толчинский, Андрей Алексеев, Евгений Ярославлев, Станислав Альшевский, Максим Цыплаков, Илья Талалуев, Зият Пайгин, и многие другие. БК «Лига Ставок» является титульным партнером турнира.

Всего команды проведут 64 матча, включающие в себя групповой этап и плей-офф, в него попадут 8 команд. Главный трофей «Чемпионата ФХР – Кубок «Лиги Ставок», призовой фонд турнира – 5 000 000 рублей.

После двух игровых дней:

Группа А: Санкт-Петербург, Тула, Ярославль – по 10 очков; Новосибирск – 8; Тольятти – 6; Москва – 4; Екатеринбург – 1; Челябинск – 0.

Таким образом, четверка участников плей-офф от этой группы уже известна. Поскольку Новосибирск в очной встрече взял верх над Тольятти, он останется на четвертой позиции в случае равенства очков. Матчи заключительного тура, которые пройдут во вторник утром, имеют значение лишь для распределения мест в итоговой таблице.

Группа Б: Нижний Новгород – 11 очков; Казань – 10; Уфа – 7; Магнитогорск, Сочи – по 6; Новокузнецк, Хабаровск – по 5; Омск – 2.

Первые две команды обеспечили себя участие в плей-офф, судьба двух других путевок решится в последнем туре.

Формат

Во время игры на льду могут находиться по 4 игрока в каждой команде (3 полевых + вратарь). В заявке должно быть 7 игроков (5 полевых + 2 вратаря). Продолжительность матча – 3 периода по 7 минут. Перерыв между периодами – 2 минуты. В случае ничьей – серия бросков. Игра проводится без силовой борьбы и пробросов. Вместо удалений назначаются штрафные броски.

Как смотреть

В прямом эфире матчи турнира новой разновидности хоккея покажут FHR.RU, а также телеканалы «Старт», «Хоккейный» («Триколор ТВ») и «Матч ТВ» (плей-офф).

Плей-офф (14.06)

16:00 Четвертьфинал 1

17:00 Четвертьфинал 2

18:00 Четвертьфинал 3

19:00 Четвертьфинал 4

20:30 Полуфинал 1

21:10 Полуфинал 2

21:50 Финал

22:40 Матч за 3 место