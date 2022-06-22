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От чего умер «Шоколадный заец» Пьер Нарцисс - любитель бокса, хоккея и футбола

На 46-м году жизни скончался исполнитель Пьер Нарцисс, прославившийся песней «Шоколадный заец». Почему певец ушел из жизни так рано?
От чего умер «Шоколадный заец» Пьер Нарцисс - любитель бокса, хоккея и футбола
22 июня 2022 20:03
автор: Юрий Волохов
автор фото: Соцсети

Как рассказала «Известиям» его дочь Каролина-Кристель Калачева, папа умер в результате операции на почках. Кто-то спросит, почему о его смерти пишет спортивное издание? Дело в том, что Пьер Нарцисс любил спорт, и не просто, лежа на диване, а сам занимался им активно. Он участвовал в популярных спортивных шоу на федеральных каналах, играл в футбол за команду звёзд и даже пробовал себя в хоккее.

КАК ПЬЕР ПОБИЛ ПЕЛЬША

15 лет назад на Первом канале решили запустить боксерское шоу, в котором бились дрессировщик Запашный, актеры Епифанцев, Полицеймако и Никита Джигурда. Самым громким боем проекта получалось битва Нарцисса с Валдисом Пельшем. Валдис не устоял перед мощными кулаками уроженца Камеруна, проиграл техническим нокаутом. Правда, затем Нарцисс проиграл всем.

КАМЕРУНЕЦ – НА ЛЬДУ

Это был первый, и, видимо, последний уроженец жаркой Африки, решившийся встать на коньки перед публикой в шоу «Звездный лед». До участия в проекте он на льду вообще не стоял.Катался Нарцисс с Виолеттой Афанасьевой, пара не победила, но аплодисменты африканец срывал. Пьеру так понравилось катание на коньках, что он решил заняться самым популярным видом ледовым спорта – хоккеем.

В 2012 году Нарцисс сыграл в благотворительном матче в Нижнем Новгороде. По словам певца, произвел настоящий фурор. А в 2017-м Нарцисс сыграл во Владимире в матче открытия Ночной хоккейной лиги в одной команде с другими актерами и музыкантами.

ЕГО СТИХИЯ – ФУТБОЛ

Но Пьеру был ближе футбол. В детстве он мечтал стать футболистом. Камерунец оказался в команде артистов - «Старко». В одном из матчей Нарцисс поругался с самим Юрием Гавриловым. Юрий Васильевич велел африканцу бежать в свободную зону – где тот получит точный пас. Гаврилов заверил, что даже если Нарцисс проедет станцию метро, то на выходе получит от него мяч. Но Пьер не бежал, куда надо.

В итоге он окончательно запутался: спросил, надо ли ему бежать в метро, а после очередной непринятой передачи стал первым человеком, который сказал Гаврилову, что он отдал пас не туда.

источник: «Советский спорт»
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