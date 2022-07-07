Незаметно подкрался юбилей. «Советскому спорту» – 100 лет!

В советские времена хронология ошибочно велась от 20 июля 1924 года, и все, глядя на репринт первого номера, задавались вопросом: как это первый номер может иметь сразу же сквозную нумерацию – №15? Никому не приходило в голову, что выходивший раз в две недели журнал «Красный спорт», стал в середине 24-го года еженедельной газетой с тем же названием. И в течение многих десятилетий эта ошибочная дата была официальной.

Летоисчисление мы поправили – спасибо коллекционерам и спасибо газетному фонду «Ленинки» (ныне – Российской государственной библиотеки). Но праздновать широко и громко сегодня, наверное, не время. Ещё успеем. Картинок смешных про себя тоже рисовать не будем – покажем, как изображали жизнь в газете наши предшественники – на 50-летие и в 1980-м, когда выпускали 10-тысячный номер.

Что-то изменилось в нашей жизни (включая адрес редакции – сегодня мы в Нижнем Сусальном переулке, историческом месте Москвы), а что-то осталось прежним. Такие же горячие споры в редакции, такие же вусмерть-конфликты, такая же выверка текста, такая же борьба за интерес читателя.

Спасибо всем, кто с нами!

Спасибо тем, для кого «Советский спорт» – это часть жизни.

С любовью ко всем коллегам и читателям,

Главный редактор первого спортивного СМИ России Николай Яременко.