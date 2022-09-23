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Главный турнир года - Спартакиада

Спортсмены серьезно оценивают уровень турнира
Главный турнир года - Спартакиада
23 сентября 2022 13:56
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автор фото: spartakiada2022.ru

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года продолжается. Большая часть соревнований уже позади, но часть стартов запланирована на ближайшие дни.

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ – В СТРОЮ!

Олимпийские чемпионы Артур Далалоян и Денис Аблязин планируют принять участие в соревнованиях по спортивной гимнастике Всероссийской спартакиады. Об этом гимнасты рассказали журналистам.

Денис Аблязин признался, что недавно переболел коронавирусом:

– Последствий нет, сказал атлет. Тренируюсь, готовлюсь. Неделю тренировок из-за коронавируса пропустил. А в целом все хорошо.

Артур Далалоян также поделился информацией о своем здоровье и своей готовности к выступлениям:

Проблемы с ладонями остаются, вынужден тренироваться в бинтах, но на подготовке это в целом не отражается. Продолжаю тренироваться, готов выступать на главном турнире года - Спартакиаде, отметил Далалоян.

Соревнования по спортивной гимнастке пройдут с 26 сентября по 1 октября в Казани. Этот турнир завершает спортивную программу Всероссийской спартакиады.

«НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО. ВАШИ ДИНА И АРИНА»

Обладатели многих наград и титулов Дина и Арина Аверины описали свои эмоции от участия в турнире по художественной гимнастике Всероссийской спартакиады на своей странице в социальной сети:

Возможно, не все получилось, но мы не расстраиваемся, ни о чем не жалеем и двигаемся дальше. Спасибо каждому из вас за теплые слова в наш адрес, за невероятную поддержку как в зале, так и по ту сторону экранов, за веру и просто за то, что вы у нас есть. Главное верить в себя, в свои силы и никогда не сдаваться. Ведь нет ничего невозможного. Ваши Дина и Арина.

Спортсменки также отметили высокий уровень организации турнира.

Напомним, Дина завоевала «серебро» Спартакиады, а Арина была вынуждена прекратить выступления во время соревнований из-за неудобств со здоровьем.

источник: «Советский спорт»
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