Гольф на Луне, Гагарин на лыжах, Терешкова с парашютом. Что объединяет спорт и космос

«БУРЖУАЗНЫЕ» ПРИВЫЧКИ ГАГАРИНА

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, увидевшим Землю из космоса. Для такого подвига, безусловно, требовалась невероятная физическая и психологическая подготовка. И, конечно, миниатюрный на вид Юрий Алексеевич (его рост составлял 157 см) провел немало дней юности на спортивных площадках.

Будущего космонавта можно было увидеть и на гимнастических брусьях, и на турнике, и на беговой дорожке, и с гантелями, и на батуте, и на вышке для прыжков в воду, и с баскетбольным мячом, и с волейбольным, и с хоккейной клюшкой. Свой значок ГТО он получил еще в ремесленном училище. Работая на заводе, побеждал во многих соревнованиях. И в Саратовском индустриальном техникуме продолжал посещать различные спортсекции. Даже стал капитаном баскетбольной команды вуза.

Разве что на футбольном поле его не замечали. Но этим видом спорта он тоже увлекался уже после своего первого полета, поддерживая все без исключения команды ЦСКА. Гагарин был заядлым болельщиком. Певец Иосиф Кобзон часто вспоминал историю, как незадолго до гибели Юрия Алексеевича тот выиграл у него бутылку коньяка, поспорив на исход хоккейного матча армейцев с динамовцами столицы. Ледовые баталии Гагарин обожал. Неслучайно его именем назван главный приз КХЛ.

Но все же главным спортивным увлечением первого космонавта (которому, кстати, присвоили звание ЗМС) уже в зрелые годы стали… водные лыжи. Как-то он «прошел» на них от Ялты до Алушты за полтора часа со скоростью под 100 км/ч! Это хобби Гагарина особо не афишировалось, так как в СССР водные лыжи считались буржуазной забавой (вроде тенниса, который Гагарин, кстати, тоже жаловал), что плохо сочеталось с образом всеобщего любимца трудового народа. Однако космонавту на эти предрассудки было плевать. Он своих пристрастий не скрывал и содействовал учреждению в стране федерации воднолыжного спорта.

«ЛЕГЕНДА» ТЕРЕШКОВОЙ

Ну а что же первая в истории космонавтка, любимица страны при любом строе Валентина Терешкова? Уроженка деревни Большое Масленниково и будущий автор главной поправки в Конституцию РФ имела безупречную для широких масс биографию. Настоящий человек труда! И в спортивных страстях ее заподозрить было нельзя. Площадкам и залам Валя в свободное от работы время предпочитала игру на домре в оркестре народных инструментов дома культуры комбината. Единственное – в 1959 году она записалась в Ярославский аэроклуб, где начала прыгать с парашютом, совершив в общей сложности 90 прыжков.

Собственно, перед тем как отправиться в свой исторический полет Терешкова сообщила родным о том, что уехала на очередные соревнования парашютистов. Семья поверила, а на следующий день узнала по радио правду…

Присутствовал спорт и в жизни супруга Терешковой – Андрияна Николаева. 9 июня 1970 года он в паре с бортинженером Виталием Севастьяновым принял участие в первой в истории шахматной партии «Земля – Космос». Для этого на «Союз-9» отправили специальную шахматную доску, на которой можно было двигать фигуры в условиях невесомости.

Николаев, как и Гагарин, симпатизировал ЦСКА. А вот каким командам отдавали предпочтение другие известные советские и российские космонавты: Валерий Быковский – киевскому «Динамо», Борис Егоров (большой любитель альпинизма, между прочим) – «Спартаку», Виктор Горбатко – ВВС, Виктор Савиных – московскому «Динамо», Юрий Маленченко – «Зениту» (поздравил питерцев с чемпионством-2007 прямо с орбиты, взяв с собой клубный шарф и футболку Анатолия Тимощука), Олег Кононенко – «Крыльям Советов»…

ИХ НРАВЫ

У американских астронавтов спорт, разумеется, тоже в большом почете. Дважды – в 1995 и 2008 годах – прямо на орбитальных станциях производились символические стартовые броски знаковых бейсбольных матчей. А бейсбольный мяч с автографами участников финальной серии 1984 года забрал с собой в космос Майкл Лопес Алегрия.

И в невесомости американцы любят устраивать всевозможные соревнования. Например, шуточные эстафеты. Первый шведский космонавт Кристер Фуглесанг сыграл в невесомости во фрисби, а японец Така Дои опробовал гравитационные свойства бумеранга. Оказалось, в космосе он летает точно так же, как и на Земле.

Не обошлась без спортивной составляющей и третья высадка людей на Луну в 1971 году. Командир корабля «Аполлон-14» Алан Шепард произвел аж два удара по мячу для гольфа на поверхности спутника нашей планеты. Они до сих пор лежат в каком-нибудь кратере.

А знаете, какой вид спорта назвал идеальным для космических полетов бывший астронавт Дэн Бэрри? Квиддич, в который играли персонажи книжек о Гарри Поттере.