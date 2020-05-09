Комбат Черчесов, дочка русского бразильца в гимнастерке и «Семнадцать мгновений весны» в Чертанове

Ранним утром видеопоздравление с 9 мая появилось в официальном твиттере РФС. Спикером выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов:

«Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 Мая. Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые эту войну прошли с честью, достоинством и выиграли ее. Понятно, в настоящее время невозможно осуществить парад, которого они достойны, но, как наш президент сказал, это будет выполнено в лучших наших традициях, тем более это юбилей победы над фашизмом. Мои сердечные поздравления.

Убежден, что мы справимся. Тем более в то время, когда нас эта пандемия коронавируса задела. Особенно это касается ветеранов, которые двойной удар перенесут сейчас. Поэтому и дома сидим, и поздравляем, как мы это умеем делать в России. И футбол скоро будет у нас опять на телеэкранах. Поэтому давайте потерпим. Россияне, ветераны, с праздником!»

А спустя несколько часов в инстаграме Черчесова появился коллаж, на котором Станислав Черчесов предстал в образе командира батальона с рядовыми Владимиром Габуловым, Александром Головиным, Федором Смоловым и Федором Кудряшовым – нашими четвертьфиналистами ЧМ-2018.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С юбилеем Великой Победы! Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 9 Май 2020 в 3:19 PDT

Днем в твиттере сборной России бывшие футболисты национальной команды Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян прочитали стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

Жди меня, и я вернусь. Сколько семей слышали эти слова от фронтовиков. Сегодня стихотворение Константина Симонова прочитали экс-футболисты сборной. #ДеньПобеды #75летпобеде #ВОВ pic.twitter.com/TFF7Ym2yzH — Сборная России (@TeamRussia) May 9, 2020

А вот весточка из солнечной Португалии от экс-капитана «Зенита» Мигеля Данни. «С Днем Победы» ветеран написал по-русски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Днём Победы Россия 🇷🇺 🙏🏻 Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6) 9 Май 2020 в 12:03 PDT

8-минутный ролик с рассказами известных российских лыжников, включая Глеба Ретивых и Евгения Белова, о своих предках-героях Великой Отечественной появился в инстаграме благотворительного проекта «На лыжи».

Одним из самых трогательных поздравлений порадовал ветеранов футболист «Краснодара» Ари. Дочь Ариана, которую родила натурализованному бразильцу его русская жена Наталья, облачившись в гимнастерку и бескозырку и повязав георгиевскую ленточку, прочитала стихотворение Нины Найденовой «Пусть будет мир». Получилось очень мило.

Своих дедов и прадедов за чистое небо над головой поблагодарили воспитанники футбольной школы ЦСКА.

Нет слов, чтобы описать, как мы благодарны нашим отцам, дедам и прадедам за мирное небо над головой! Вечная память! #9мая



Р. Рождественский, «Послевоенная песня», в исполнении футболистов #академияЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/B0gTIeHQhY — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 9, 2020

А футболисты клуба «Чертаново» разыграли сцену из кинофильма «17 мгновений весны».

Фото своих героических предков опубликовали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и звезда ММА Александр Емельяненко. В такой день мы все едины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Помним. Ценим. Гордимся 🏅 Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 9 Май 2020 в 2:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мой деда в орденах и медалях! #деньпобеды #9мая Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 9 Май 2020 в 5:33 PDT

А главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов снова открыл дискуссию. Теперь – на тему переписывания истории.

Завершим подборку «Синим платочком» в исполнении дочки бывшего футболиста и тренера сборной России Александра Бородюка. Анастасия – между прочим, профессиональная джазовая певица.

Всех – с Днем Победы!