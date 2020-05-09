Комбат Черчесов, дочка русского бразильца в гимнастерке и «Семнадцать мгновений весны» в Чертанове - Советский спорт
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09 мая 2020 22:00ХроникаСергеев Иван

Комбат Черчесов, дочка русского бразильца в гимнастерке и «Семнадцать мгновений весны» в Чертанове

Российские спортсмены весь день поздравляли ветеранов с Праздником Победы.

Ранним утром видеопоздравление с 9 мая появилось в официальном твиттере РФС. Спикером выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов:

«Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 Мая. Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые эту войну прошли с честью, достоинством и выиграли ее. Понятно, в настоящее время невозможно осуществить парад, которого они достойны, но, как наш президент сказал, это будет выполнено в лучших наших традициях, тем более это юбилей победы над фашизмом. Мои сердечные поздравления.

Убежден, что мы справимся. Тем более в то время, когда нас эта пандемия коронавируса задела. Особенно это касается ветеранов, которые двойной удар перенесут сейчас. Поэтому и дома сидим, и поздравляем, как мы это умеем делать в России. И футбол скоро будет у нас опять на телеэкранах. Поэтому давайте потерпим. Россияне, ветераны, с праздником!»

А спустя несколько часов в инстаграме Черчесова появился коллаж, на котором Станислав Черчесов предстал в образе командира батальона с рядовыми Владимиром Габуловым, Александром Головиным, Федором Смоловым и Федором Кудряшовым – нашими четвертьфиналистами ЧМ-2018.

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С юбилеем Великой Победы!

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

Днем в твиттере сборной России бывшие футболисты национальной команды Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян прочитали стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

А вот весточка из солнечной Португалии от экс-капитана «Зенита» Мигеля Данни. «С Днем Победы» ветеран написал по-русски.

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С Днём Победы Россия 🇷🇺 🙏🏻

Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6)

8-минутный ролик с рассказами известных российских лыжников, включая Глеба Ретивых и Евгения Белова, о своих предках-героях Великой Отечественной появился в инстаграме благотворительного проекта «На лыжи».

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⠀ Поздравляем с праздником Великой Победы! ⠀ Сборная России по лыжным гонкам поделилась семейными историями участников Великой Отечественной Войны, историями, которые бережно хранятся и передаются через поколения. Благодарим каждого, кто поддержал эту идею🙌🏻 ⠀ @_belov_evgeniy_ @lebedeva_psy_ @retivykh_gleb @egor.nemtinov @kristina.kuskova.00 @smirnusha_k @artemaltay @artemmaltsev004 @bessm1986 @istominamariya_skirus @sasha_9i @kilivniuk @esorin1985 @alexanderlegkov ⠀ В России нет такой семьи, которую бы не коснулась Война. Всё, что мы можем - хранить память, не забывать, какой ценой завоёвана эта Победа. В 19:00 по московскому времени по всей России будет минута молчания🙏🏻.

Публикация от Лыжные гонки с «НА ЛЫЖИ!» (@nalyzhi)

Одним из самых трогательных поздравлений порадовал ветеранов футболист «Краснодара» Ари. Дочь Ариана, которую родила натурализованному бразильцу его русская жена Наталья, облачившись в гимнастерку и бескозырку и повязав георгиевскую ленточку, прочитала стихотворение Нины Найденовой «Пусть будет мир». Получилось очень мило.

Своих дедов и прадедов за чистое небо над головой поблагодарили воспитанники футбольной школы ЦСКА.

А футболисты клуба «Чертаново» разыграли сцену из кинофильма «17 мгновений весны».

Фото своих героических предков опубликовали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и звезда ММА Александр Емельяненко. В такой день мы все едины.

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Помним. Ценим. Гордимся 🏅

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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Мой деда в орденах и медалях! #деньпобеды #9мая

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

А главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов снова открыл дискуссию. Теперь на тему переписывания истории.

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Я часто рассказываю, как горжусь своей бабушкой. Горжусь ее мужеством и несломленностью. Бабушку в 1943 году по Ладоге эвакуировали из Ленинграда в Рыбинск. Говорит, в победе не сомневались ни на секунду. И когда 9 мая сообщили, что Германия полностью разгромлена, война закончена, мы победили - бабушка, забив на работу, бросив лопату с торфом - побежала вперёд и.... Гуляли всю ночь!-)) Для меня каждый участник Великой Отечественной - Герой. Я не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю, приписывая победу кому угодно - только не нашей стране. С Днём Победы! И хотелось бы, чтобы нам всем надолго хватило нашей памяти и благодарности. Потому что пока мы помним - мы люди. #деньпобеды #моясемья #нинамихайловнавасильева #моеёвсё #прогордость

Публикация от Влад Радимов (@radimov02)

Завершим подборку «Синим платочком» в исполнении дочки бывшего футболиста и тренера сборной России Александра Бородюка. Анастасия между прочим, профессиональная джазовая певица.

Всех с Днем Победы!

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