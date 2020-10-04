Судья – герой матча «Спартак» – «Зенит», в Питер едет бразилец Вендел, Федун ждет новичков

Однако вряд ли хозяева могут сетовать на несправедливость результата. В целом гости выглядели посолиднее, а «Спартак» брал свое настроем и самоотдачей, упустив пару убойных моментов для взятия ворот. Отличный матч у «Зенита» провел Александр Ерохин , который большую часть сезона провел в запасе, а на этот раз вышел в основе. Он и стал автором гола у сине-бело-голубых после скидки головой Артема Дзюбы . Отыгрались москвичи после мяча Эсэкиэля Понсе , который до этого промахнулся с двух метров по пустым воротам.

Несколько вразрез с мнениями своих руководителей идут послематчевые высказывания главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско . «Ребята старались играть за спину, но каждое единоборство после таких передач приводило к фолу в пользу «Зенита». Дзюба тоже играл не совсем чисто, но на нем свистели меньше», - полагает Тедеско.

В последних турах серьезных ляпов нашим рефери действительно удается избегать. При этом стоит заметить, что сложных для принятия решений эпизодов в матче «Спартака» и «Зенита» почти не возникало. Игра в целом была негрубой, спорных падений в штрафной площади не было, как и поводов для удалений.

Главным героем матча лидеров чемпионата России «Спартак» - «Зенит» (1:1 ) стал, пожалуй, 38-летний арбитр Павел Кукуян . Он впервые обслуживал столь ответственную игру и сделал это практически безупречно. Что для погрязшей в судейских скандалах РПЛ большая неожиданность. После встречи владелец красно-белых Леонид Федун поблагодарил за работу арбитров, которые «умеют судить тогда, когда хотят». «Судейство было хорошим, претензий к судьям абсолютно нет», - подчеркнул босс «Спартака».

Ничья сохранила двоевластие в чемпионате – у «Зенита» и «Спартака» по 21 очку. На два отстает ЦСКА, в субботу победивший в Екатеринбурге «Урал» - 2:0. Оба мяча стали дебютными в составе армейцев для их авторов –полузащитники Бактийор Зайнутдинов и Константин Марадишвили отличились, когда гости остались в меньшинстве после удаления за фол последней надежды Хердура Магнуссона.

ЛИДЕРАМ РПЛ ОБЕЩАЮТ УСИЛЕНИЕ

Тем временем «Зенит» договорился о трансфере бразильского полузащитника Вендела с португальским «Спортингом». 23-летний легионер прошел в Лиссабоне медосмотр для перехода в питерский клуб. Новичок должен прилететь в Россию в ближайшие дни, а его переход обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 20 миллионов евро. Контракт с Венделом рассчитан на пять лет. В чемпионате Португалии-2019/20 у него 28 матчей, 3 мяча и 2 голевые передачи. При этом бразилец имел предложение от другого участника Лиги чемпионов – «Порту».

Обещает новичков «Спартаку» гендиректор клуба Шамиль Газизов. По его словам, в это трансферное окно возникают определенные проблемы, так как работать приходится на телефонах, а не напрямую общаться с футболистами. «Но к концу трансферного окна ребята будут, они придут помогать «Спартаку», - уверяет Газизов.

Новичков ждет Леонид Федун. Владелец красно-белой команды доволен промежуточными итогами в чемпионате и полагает, что состав необходимо усилить. Леонид Арнольдович очевидно почувствовал запах медалей хорошего достоинства и решился на прикуп. «Важно купить тех игроков, которые нужны тренеру, чтобы мы смогли в оставшейся части чемпионата быть еще сильнее», – заявил Федун после ничьей с «Зенитом».

Одним из кандидатов на пополнение состава ведущих клубов РПЛ является полузащитник сборной Далер Кузяев. Пока игрок находится без клуба после завершения контракта с «Зенитом» и вчера первым из футболистов прибыл в расположении национальной команды в Новогорск. Напомним, что сборная России 8 октября проведет товарищеский матч со шведами, а 11 и 14 октября сыграет в рамках Лиги наций с Турцией и Венгрией. На Кузяева претендует «Локомотив», который пытается закрыть бреши в составе после отъезда в Италию Алексея Миранчука и тяжелой травмы другого хавбека Дмитрия Баринова. А сам он выбирает наилучший вариант для продолжения карьеры. Среди них два других участника Лиги чемпионов от России – «Краснодар» и «Зенит».

МАТЧ «ЮВЕНТУСА» С «НАПОЛИ» ПОД ВОПРОСОМ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Матч «Наполи» с «Ювентусом» в чемпионате Италии находится под угрозой срыва. Неаполитанцы накануне не смогли вылететь в Турин из-за положительных тестов на коронавирус, которые сдали футболисты Петр Зелиньски и Элиф Элмас. Юристы «Наполи» включились в работу по возможному переносу встречи, однако пока руководство серии А настаивает, что игра должна пройти, как и планировалось, 4 октября в 20:45 по местному времени (21:45 мск).

«Ювентус» проинформировал, что выйдет на поле в любом случае. Таким образом, если соперник не сможет выставить состав на матч, ему будет засчитано техническое поражение. После двух туров «Наполи» имеет шесть очков, занимая второе место в таблице. У «Юве» - 4 очка. При этом «Ювентус» также объявил, что два сотрудника клуба сдали положительные тесты на ковид и команда будет работать в режиме изоляции.

Массовые заражения «короной» - 22 случая - выявлены в «Дженоа», в том числе у 17 игроков. Большая часть принимала участие в игре второго тура с «Наполи» (0:6).

ХАЧАНОВ СЫГРАЕТ С ДЖОКОВИЧЕМ НА «РОЛАН ГАРРОС»

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге Открытого чемпионата Франции одержал победу над колумбийским теннисистом Даниэлем Галаном – 6:0, 6:3, 6:2. В 1/8 финала серб встретится с россиянином Кареном Хачановым, который в субботу был сильнее чилийца Кристиана Гарина - 6:2, 3:6, 6:4, 6:2.

Гарин сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У Хачанова три подачи навылет, две двойные и 8 выигранных брейк-пойнтов из 16.

Еще один россиянин Андрей Рублев также стал участником четвертого круга «Ролан Гаррос», победив представителя ЮАР Кевина Андерсона. Встреча завершилась после трех сетов - 6:3, 6:2, 6:3, а ее продолжительность составила всего 1 час 36 минут. За выход в четвертьфинал москвич поспорит с Мартоном Фучовичем, который обыграл бразильца Тьяго Монтейро – 7:5, 6:1, 6:3.

В БАСКЕТБОЛЬНОМ ЦСКА - КОВИД

Баскетбольный ЦСКА проведет матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» в сокращенном составе. У армейцев три игрока сдали положительные тесты на коронавирус. От команды изолированы Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс. Армейцы прошли тестирование на ковид после возвращения из Барселоны, где они проводили матч Евролиги.

В молодежной команде красно-синих ситуация с заболевшими более серьезная – семь человек. Это вынудило ЦСКА-2 отказаться от поездки на матч 1/16 финала Кубка России в Чебоксары. Есть зараженные и среди сотрудников клуба.