Ольга Слуцкер выступит на Форуме «Россия – спортивная держава»

Цель дискуссии — содействие реабилитации и интеграции людей с интеллектуальными нарушениями в общество с помощью адаптивной физической культуры и спорта.

Организация адаптивного физического воспитания детей и взрослых, имеющих интеллектуальные нарушения, — сложная и важная задача. Важный шаг на пути к её решению – выстроить эффективный диалог между обществом, бизнесом и государством, повысить осведомлённость людей о целях и ценностях движения Специальной Олимпиады и Всемирных зимних Играх. Круглый стол поможет привлечь внимание общественности к проблеме интеграции и адаптации людей с особенностями интеллектуального развития.

Спикер круглого стола, Ольга Слуцкер, Президент Специальной Олимпиады России, отмечает: «Глобально движение Специальной Олимпиады – про уважение к человеку, его личности, его праву быть счастливым. Спорт помогает людям с особенностями интеллектуального развития адаптироваться к жизни в обществе, стать самостоятельными. Не менее важная цель - помочь обществу принять людей с особенностями интеллектуального развития, проникнуться уважением к ним и их семьям. Я очень рада, что мы сможем обсудить проблемы людей с ментальными особенностями в рамках такого крупного международного события, как Форум «Россия – спортивная держава». Мы расскажем о том, как проведение Всемирных игр Специальной Олимпиады в России даст необходимый импульс к укреплению наметившихся изменений в обществе по отношению к людям с особенностями развития, искоренению дискриминации в отношении «особенных» людей в нашей стране. Я уверена, что благодаря Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады в Казани в 2022 году мы станем ещё ближе к созданию открытого, инклюзивного мира, объединяя людей с особенностями и без в обществе равных возможностей и взаимного уважения при помощи спорта».