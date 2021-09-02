Вячеслав Фетисов: История с принятием в США «акта Родченкова» вызовет возмущение во всем мире

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что представители США под предлогом допинговых нарушений могут выкрасть российских спортсменов, представляющих Россию.

– Представьте, что каждая страна сейчас примет такое решение. Что произойдет? Мы должны будем спорт закрыть? Это – непростая история, которая вызовет возмущение не только в нашей стране, но и во всем мире, потому что спортсмены – известные люди. Даже если у человека нашли положительную пробу, потребуются доказательства, кроме того есть апелляция, Арбитражный суд, – цитирует Фетисова «Газета.Ru».

Напомним, что ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден подписал «акт Родченкова», названный в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Данный закон предполагает уголовные наказания в отношении спортсменов, применивших допинг на мероприятиях, в которых участвуют спортсмены из США.