Юрий Ганус: «Акт Родченкова» направлен на более решительные меры и действия

Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус высказал свое мнение об американском законе, известном под названием «Акт Родченкова».

«Насколько я понимаю, «Акт Родченкова» направлен на расширение регулирования, на более решительные меры и действия. Но представьте, если такие же акты будут принимать Китай или Россия? Я выступал за то, что мы должны усиливать нашу роль в области борьбы с допингом – не только восстанавливать наше соответствие кодексу WADA, но играть более значимую роль в международной антидопинговой системе. На это и была направлена деятельность РУСАДА в период моей работы», - приводит слова Гануса «Газета.RU».

«Акт Родченкова» был подписан экс-президентом США Дональдом Трампом в декабре прошлого года.

Добавим, что сегодня глава Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров выразил опасения, что представители США под предлогом допинговых нарушений могут выкрасть российских спортсменов.