Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос сбора данных о спортсменах-любителях

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках работы девятого Международного форума «Россия – спортивная держава» дал первое поручение по итогам панельной дискуссии «Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс».

«Министерству спорта России, АНО «Цифровая экономика» в сотрудничестве с сотовыми операторами и представителями бизнес-сообщества необходимо проработать вопросы сбора данных и статистического подсчета с учетом мирового опыта и предложений, поступивших во время дискуссии. Список предложений в месячный срок представить на рассмотрение в Правительство РФ», - поручил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил, что Владимир Путин поставил задачу – увеличить к 2030 году количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70%

«По итогам прошлого года этот процент составил 45,4%. Это люди, которые бегают в парке, подтягиваются на турниках во дворах, играют в футбол и волейбол на пришкольных площадках, занимаются онлайн и по видео-курсам - что стало особенно актуально в условиях пандемии. Но при сборе данных о спортсменах-любителях в нашей стране мы столкнулись с вызовами, над решением которых уже работаем. Сейчас нам необходимо совместно выработать механизм сбора и обработки данных, проанализировать опыт зарубежных коллег. Объединить все в единую базу, понять, какие виды мотивации и поддержки мы можем им предложить. Сделать этого без цифровой трансформации спорта и создания единой экосистемы не получится», - добавил Дмитрий Чернышенко.

Он также привел опыт некоторых стран по использованию цифровых технологий, где спортсмену - любителю присваивается уникальный Sport.ID, который позволяет организовать для гражданина получение мер поддержки и актуальных предложений от государства и бизнеса.