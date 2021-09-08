Дмитрий Чернышенко: До конца года в России будут введены в эксплуатацию около 70 спортивных объектов

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках девятого Международного форума «Россия – спортивная держава» принял участие в торжественном открытии 16 современных спортивных объектов в 13 регионах России. Они были построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Дмитрий Чернышенко отметил, что все объекты спорта, которые открыты сегодня в рамках форума, яркое доказательство того, что спортивная отрасль в стране развивается, и Правительство России продолжит работу по созданию спортивных комплексов, в том числе в малых населённых пунктах.

«Всего до конца года будут введены в эксплуатацию около 70 спортивных объектов. В следующем году в планах к вводу более 110 физкультурно-оздоровительных комплексов», - сказал вице-премьер.

Церемония прошла в режиме телемоста. В ней также приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. В прямой эфир вышли и представители регионов.

Вице-премьер поздравил всех жителей страны с реализацией таких проектов и пожелал всем активно пользоваться бассейнами, тренажерными и фитнес-залами и ледовыми площадками.