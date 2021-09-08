Дмитрий Чернышенко: До конца года в России будут введены в эксплуатацию около 70 спортивных объектов

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках девятого Международного форума «Россия – спортивная держава» принял участие в торжественном открытии 16 современных спортивных объектов в 13 регионах России. Они были построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Дмитрий Чернышенко отметил, что все объекты спорта, которые открыты сегодня в рамках форума, яркое доказательство того, что спортивная отрасль в стране развивается, и Правительство России продолжит работу по созданию спортивных комплексов, в том числе в малых населённых пунктах.
«Всего до конца года будут введены в эксплуатацию около 70 спортивных объектов. В следующем году в планах к вводу более 110 физкультурно-оздоровительных комплексов», - сказал вице-премьер.
Церемония прошла в режиме телемоста. В ней также приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. В прямой эфир вышли и представители регионов.
Вице-премьер поздравил всех жителей страны с реализацией таких проектов и пожелал всем активно пользоваться бассейнами, тренажерными и фитнес-залами и ледовыми площадками.
«Значение этих объектов для жителей поселков и городов регионов сложно переоценить. К примеру, Дворец спорта в городе Калуге - единственный объект подобного уровня в регионе. Он позволит обеспечить непрерывный тренировочный процесс по ледовым и водным видам спорта, проводить на территории области соревнования международного уровня, а также привлечь граждан всех возрастов к занятиям физической культурой и спортом. В Республике Удмуртия немало перспективных пловцов – спортсменов. И современный 50-метровый бассейн даст возможность проводить полноценные тренировки и, уверен, вырастить новое поколение чемпионов», - сказал Дмитрий Чернышенко.
СПРАВКА:
В число открытых 16 спортивных объектов вошли:
- плавательный бассейн в Ижевске;
- физкультурно-спортивный комплекс в р.п. Красные Ткачи Ярославской области;
- физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Сухобузимское Красноярского края;
- быстровозводимая крытая спортивная площадка в Курагинском районе Красноярского края;
- спортивный комплекс с плавательным бассейном в Калининграде;
- региональный спортивный тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино» в одноимённой деревне Тверской области;
- физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике в Воронеже
- Дворец спорта в Калуге;
- тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе во Владикавказе;
- физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в ауле Адыге-Хабль Карачаево-Черкесской Республики открывается;
- административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Кировске Мурманской области;
- спортивно-оздоровительный комплекс в г. Шиханы Саратовской области;
- физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Саратовской области;
- физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в г.о. Аргун Чеченской Республики.