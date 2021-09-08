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08 сентября 14:42

Олег Матыцин: Создан эффективный механизм по подготовке спортивного резерва

Олег Матыцин принял участие в обсуждении реализации Федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования на IX Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

Сегодня, 8 сентября, на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Казани прошел круглый стол по теме «Реализация Федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования».

В дискуссии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, статс-секретарь – заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников и другие.

Федеральный закон направлен на гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании в отношении спортивной подготовки, а также на создание условий для всестороннего развития детей и совершенствования их спортивного мастерства в организациях детско-юношеского спорта вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

«Мы находимся в стадии продолжения совместной работы, благодаря которой Закон будет реализован – в этом у меня нет никаких сомнений. Уверен, что в период до 1 января 2023 года, когда Закон вступит в действие, мы сделаем все необходимое для того, чтобы не навредить, а помочь отрасли, – отметил Олег Матыцин. – Создан эффективный механизм по подготовке спортивного резерва, мы конструктивно взаимодействуем с Министерством просвещения. Надеюсь, этот опыт позволит нам минимизировать ошибки и содействовать тому, чтобы системы спорта и образования были еще больше интегрированы, а система подготовки спортивного резерва продолжала давать очень хороший и качественный продукт. Мы еще раз убедились в этом во время Олимпийских игр в Токио, ведь больше 80% победителей и призеров прошли систему спортивной подготовки».

Министр подчеркнул: «Мы должны понимать, что задача, которую поставил Президент России по созданию максимально комфортных условий для занятий спортом для детей, использованию спорта как очень эффективного средства воспитания, должна быть фундаментом Закона и нашей дальнейшей работы».

Олег Матыцин заявил, что до 1 января 2023 года, когда Закон вступит в силу, необходимо провести большую работу во избежание возникновения возможных рисков.

«У нас есть время для внесения изменений в Закон, если они потребуются. Нужно внимательно проанализировать, нужна ли какая-то коррекция, – сказал Министр. – Сейчас главное для нас – это разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс лицензирования. В этом мы видим основные риски. Наша задача в том, чтобы те учреждения спортивной подготовки, которые на сегодняшний день работают эффективно, не оказались в зоне риска. Нам необходимо понять региональные проблемы. В каждом регионе они есть. Это не только финансирование, но и системы лицензирования и федеральных стандартов спортивной подготовки, которые также нужно обновить. Они должны являться основным нормативным документом, который будет определять содержание работы».

Олег Матыцин выразил уверенность в том, что Закон послужит дальнейшему развитию российского спорта: «Ответственность за нашу работу мы, как бы громко это ни звучало, несем перед огромной армией наших детей. Задача не только в том, чтобы 80 или 90% детей занимались спортом. Главное, чтобы они были здоровыми, чтобы у нас не было никакой ведомственной разобщенности. Закон о гармонизации именно об этом и говорит. Необходимо работать вместе, потенциал у нас огромный».

источник: «Советский спорт»
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