Сегодня, 8 сентября, на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Казани прошел круглый стол по теме «Реализация Федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования».

В дискуссии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, статс-секретарь – заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников и другие.

Федеральный закон направлен на гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании в отношении спортивной подготовки, а также на создание условий для всестороннего развития детей и совершенствования их спортивного мастерства в организациях детско-юношеского спорта вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

«Мы находимся в стадии продолжения совместной работы, благодаря которой Закон будет реализован – в этом у меня нет никаких сомнений. Уверен, что в период до 1 января 2023 года, когда Закон вступит в действие, мы сделаем все необходимое для того, чтобы не навредить, а помочь отрасли, – отметил Олег Матыцин. – Создан эффективный механизм по подготовке спортивного резерва, мы конструктивно взаимодействуем с Министерством просвещения. Надеюсь, этот опыт позволит нам минимизировать ошибки и содействовать тому, чтобы системы спорта и образования были еще больше интегрированы, а система подготовки спортивного резерва продолжала давать очень хороший и качественный продукт. Мы еще раз убедились в этом во время Олимпийских игр в Токио, ведь больше 80% победителей и призеров прошли систему спортивной подготовки».

Министр подчеркнул: «Мы должны понимать, что задача, которую поставил Президент России по созданию максимально комфортных условий для занятий спортом для детей, использованию спорта как очень эффективного средства воспитания, должна быть фундаментом Закона и нашей дальнейшей работы».