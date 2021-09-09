В Москве завершился XIX Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»

За пять дней было показано более 60 картин из Англии, Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Кыргызстана, Сербии, Франции и других стран. Зрители и гости киносмотра смогли увидеть такие фильмы, как: «Белый снег» (реж. Николай Хомерики), «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (реж. Василий Чигинский), семейная комедия «Маленький воин» (реж. Илья Ермолов), спортивная драма «Кок-Бору» («Время стойких») (реж. Руслан Акун), а также короткометражные игровые ленты, репортажи об экстремальных видах спорта, документальные фильмы о легендарных спортсменах Галине Зыбиной «Девочка из блокадного Ленинграда», Светлане Журовой «Бег к победе», о начинающих юных спортсменах («Искра»,) жизнеутверждающую историю тринадцатикратной чемпионки мира по армрестлингу среди спортсменов-опорников Ольги Буниной, манифест свободе и женской силе в картине «Athena Skates» и другие картины.

«Этот год по-своему особенный. Наверное, впервые мы так много смотрели Олимпиаду по телевизору, потому что хотелось быть рядом с ребятами. И действительно, побед много. И я уверена, что эти победы дадут новое вдохновение режиссерам, сценаристам, продюсерам на создание новых красивых фильмов о спорте и воле, которые мы с удовольствием вновь покажем на нашем фестивале», - сказала Ирина Роднина, Президент XIX Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI».

Поддержал ее и Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков: «Спорт – великая сила. Она вдохновляет тысячи людей на то, чтобы продолжать победные традиции из поколения в поколение. Спустя годы материалы хроники иногда теряются, а у кино есть отличная историческая миссия: сохранять в памяти успехи и победы, оставлять на пленке эмоции и чувства, которые испытывают участники соревнований».

Не осталась в стороне и Анастасия Задорина, основательница бренда ZASPORT – официального экипировщика Олимпийской команды России: «Фильмы о спорте, великих спортсменах – это всегда сильные эмоции. Истории атлетов и их путь к успеху, безусловно, достойны экранизации. И, конечно, после просмотра таких фильмов, как «На острие», «Легенда N17», «Стрельцов» мы все испытываем гордость за нашу страну, для молодежи это мотивация двигаться дальше и добиваться поставленных целей. Желаю фестивалю дальнейших успехов, интересных фильмов и новых участников! Будьте всегда за спорт!».

Помимо фильмов, в программе МФСК и в рамках олимпийской «Недели спорта и кино» состоялись авторские презентации, мастер-классы, встречи с легендами спорта и кинематографа, кинотренинги. В первый день фестиваля, 2 сентября, на ярмарочной площади Красногорска был организован традиционный автомобильный кинотеатр – «Кинопаркинг», на котором была показана спортивная драма «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова. Также 2 сентября на ледовой арене имени В. Петрова в Красногорске состоялся мастер-класс от олимпийской чемпионки, единственной в истории семикратной чемпионки России Екатерины Бобровой.

3 сентября в День Памяти трагедии в Беслане в рамках кинофестиваля во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске прошла встреча с Олимпийским чемпионом, борцом-тяжеловесом, Заслуженным мастером спорта по вольной борьбе, чемпионом Олимпийских игр в Сиднее, двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы Давидом Мусульбесом. Также прозвучали приветствия в формате zoom от чемпионов Олимпийских игр в Токио Заурбека Сидакова и Артура Найфонова – спортсменов, переживших трагедию в Беслане. В завершении мероприятия зрителям был показан фильм «Серенады сочинской долины» (реж. Анатолий Бальчев).

Финальным аккордом фестиваля стала торжественная церемония награждения победителей. Международное жюри во главе с актером театра и кино, кинорежиссером, заслуженным артистом РСФСР, заслуженным деятелем искусств РФ, первым вице-президентом Гильдии актеров кино России, генеральным продюсером студии «Дебют» Борисом Токаревым, в которое также вошли режиссер Артык Суюндуков (Киргизия), режиссер, актер Андрей Разумовский младший (Россия), оператор Павел Капинос (Россия), Паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина (Россия), Олимпийский чемпион по академической гребле, Президент Федерации академической гребли России Алексей Свирин, режиссер Самвел Матосян (Армения) и актер Артем Семакин (Россия), вручили награды победителям в 9 номинациях, а также три специальных приза и Гран-при фестиваля.