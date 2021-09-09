Матыцин принял участие в забеге в рамках форума «Россия – спортивная держава»

Забег прошел вдоль набережной реки Казанки. Протяженность маршрута составила 2030 метров. В забеге приняли участие около 300 человек – участников Форума.
Старт забегу дала олимпийская чемпионка, исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.
«Я очень благодарен всем людям, которые вышли на этот забег в непогоду. Они личным примером доказали, что в здоровом теле всегда будет здоровый дух. Большинство – это руководители, которые представляют общественные и государственные организации. На них смотрят, на них равняются», – отметил Министр после финиша.
Справка:
Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» учрежден Указом Президента Российской Федерации и традиционно является одним из крупнейших и наиболее значимых мероприятий спортивной и общественной жизни страны.
Впервые Форум прошел в 2009 году в Казани, далее мероприятие принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград (Владимирская область), Ульяновск и Нижний Новгород.
Спустя 11 лет, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 07.06.2021 № 144-рп, Форум вновь пройдет в Казани.
В работе Форума традиционно принимают участие высшие должностные лица государства, федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов Российской Федерации, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, представители крупных бизнес-структур, известные спортсмены, эксперты отрасли и лидеры спортивной индустрии.
Генеральный партнер форума: Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»
Генеральный информационный партнер: ООО «Национальный спортивный телеканал» «Матч ТВ»
Официальный поставщик экипировки: спортивная одежда «Forward»
Официальная социальная сеть: «Вконтакте»
Партнер Форума: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Партнер Форума: Coca-Сola в России
Партнер деловой программы: Группа компаний «А101»
Партнер спортивного парка: Спортивная организация «ГТО»
Генеральный медиа-партнер: РИА Новости Спорт
Стратегический информационный партнер: ИД «Коммерсантъ»
Официальные информационные партнеры: «Центральная служба новостей», «ФедералПресс», «Советский спорт», «Плеймейкер», «Спорт день за днем», «Большой спорт», радио «Зенит».