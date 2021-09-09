Матыцин принял участие в забеге в рамках форума «Россия – спортивная держава»

Забег прошел вдоль набережной реки Казанки. Протяженность маршрута составила 2030 метров. В забеге приняли участие около 300 человек – участников Форума.

Старт забегу дала олимпийская чемпионка, исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

«Я очень благодарен всем людям, которые вышли на этот забег в непогоду. Они личным примером доказали, что в здоровом теле всегда будет здоровый дух. Большинство – это руководители, которые представляют общественные и государственные организации. На них смотрят, на них равняются», – отметил Министр после финиша.

Справка:

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» учрежден Указом Президента Российской Федерации и традиционно является одним из крупнейших и наиболее значимых мероприятий спортивной и общественной жизни страны.