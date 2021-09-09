Российское общество «Знание» и РСБИ объединят усилия в развитии просветительской деятельности

8 сентября на полях IX Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава», который проходит в Казани, Российское общество «Знание» и Российский Союз боевых искусств подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и исполнительный директор Общероссийского союза общественных объединений «Российский Союз боевых искусств» Рамиль Габбасов.

В рамках соглашения стороны направят усилия на привлечение экспертов и членов РСБИ к участию в просветительских проектах общества «Знание». В планах партнеров – проведение просветительских мероприятий федерального масштаба с участием топовых представителей спортивной индустрии: спортсменов, тренеров, менеджеров, экспертов, государственных деятелей – представителей профильных ведомств, а также организация лекций и мастер-классов, где известные спортсмены и лидеры мнений из области спорта и здорового образа жизни будут делиться своим опытом и знаниями с молодежью.

«Одна из ключевых задач общества «Знание» – расширение сообщества лекторов, которые готовы общаться с молодежью, рассказывать свои истории успеха, мотивировать своим примером на личную и профессиональную самореализацию. Партнерство с Российским Союзом боевых искусств, несомненно, внесет ценный вклад в достижение этой задачи. Надеюсь, что благодаря привлечению профессиональных спортсменов к просветительской деятельности в регионах, мы сможем показать молодому поколению, что спорт и здоровый образ жизни играют важную роль для гармоничного развития личности, что занятия боевыми искусствами закаляют характер и помогают достигать своих целей», - сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«В настоящий момент в Российский Союз боевых искусств входят около 70 общероссийских организаций-федераций, развивающих различные стили и направления единоборств. Совместно с Российским обществом «Знание» мы планируем познакомить широкую общественность с безграничным миром единоборств, рассказать про их культуру, историю, традиции, а также роль в формировании личности. Уверены, что совместными усилиями мы сможем не только увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом, но и реализовать такие смелые проекты, где боевые искусства стали бы частью спортивной дипломатии и политики просвещения», - заявил исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов.

Стороны также планируют совместно реализовывать исследовательские проекты, обмениваться методическими и информационными материалами.